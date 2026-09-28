Pendlerstrecke zwischen Spittal und Seeboden bald wieder gesperrt

Für Verkehrsteilnehmende zwischen Spittal an der Drau und Seeboden heißt es bald wieder Ausweichen: Die Katschberg Straße (B99) im Bereich der Lieserschlucht wird ab Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, für voraussichtlich zwei Monate vollständig gesperrt. Der Grund für die Maßnahmen liegt beim Neubau des überregionalen Radwegs R9. Geplant ist in dieser Zeit der Bau weiterer Kragplatten auf einer Länge von rund 200 Metern. „Mit dem Lückenschluss schaffen wir eine sichere Radverbindung zwischen Spittal und Seeboden und verbessern gleichzeitig die Straßeninfrastruktur. In der Lerchbaumerkurve schaffen die Arbeiten auch die Voraussetzungen für eine breitere Fahrbahn“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent mit.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Neue Rampe und Stützwand

Seit der vorgezogenen Öffnung der Schlucht am 12. Juni 2026 wurde an jenen Stellen weitergearbeitet, an denen dies ohne Sperre möglich war. So entstand im Bereich der Bushaltestelle „Seebach Süd“ an der Millstätter Straße (B 98) eine neue Stützwand mit rund 60 Metern Länge und bis zu 8,5 Metern Höhe. Parallel wurde bei der Lieserbrücke eine neue Rampe zur Unterführung der B98 errichtet.

Ab Dezember wieder einspurig freigegeben

Während der Vollsperre wird der Radweg in Richtung Seeboden weitergebaut. Auf rund 300 Metern wird zunächst der Kopf der bestehenden Stützmauer abgetragen. Anschließend werden Mikropfähle gesetzt, welche die neue Betonplatte im Untergrund verankern. In der Lerchbaumerkurve ragt die Platte dabei bis zu 3,50 Meter über die Ufermauer hinaus, da dort die Fahrbahn zusätzlich verbreitert wird. Die Freigabe der B99 erfolgt stufenweise: Ab 1. Dezember 2026 ist die Fahrtrichtung Seeboden einspurig befahrbar, während der Verkehr nach Spittal auf der Umleitungsstrecke verbleibt. Nach einer letzten Totalsperre im Februar 2027 soll der Streckenabschnitt im Sommer 2027 wieder komplett zweispurig freigegeben werden. „Wir haben den Bauzeitplan so gelegt, dass die Region in den verkehrsstärksten Monaten möglichst wenig belastet wird“, so der Straßenbaureferent abschließend.