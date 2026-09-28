Ausbildungsstau in Spitälern: Kärntens Ärztenachwuchs muss monatelang warten

Hunderte Kärntner Medizin-Absolventen warten bis zu zwei Jahre auf ihre Basisausbildung im Spital. Grund ist der Mangel an Fachärzten. Politik und Experten befürchten, dass viele ins Ausland abwandern.

Große Geduldsprobe für Kärntens Nachwuchsmediziner: Hunderte Absolventen des Medizinstudiums müssen derzeit bis zu zwei Jahre auf ihre verpflichtende, sechsmonatige Basisausbildung an den regionalen Spitälern warten. Laut dem Kärntner Mediziner Rudolf Likar liegt die Ursache für diesen massiven Ausbildungsstau im akuten Mangel an Fachärzten in den Krankenhäusern, die für die Betreuung des Nachwuchses erforderlich sind. Angesichts der extrem langen Wartezeiten wächst nun die Sorge, dass viele gut ausgebildete Fachkräfte der Region den Rücken kehren und ins Ausland abwandern könnten. „Dann haben wir wieder einen künstlich geschaffenen Ärztemangel“, erklärt Likar in einem entsprechenden Bericht des ORF Kärnten.

© Sissi Furgler Fotografie Am Foto: Rudolf Likar ist Facharzt für Anästhesiologie und Allgemeine Intensivmedizin sowie Spezialist für Schmerztherapie und Palliativmedizin.

Kritik an fehlenden Ausbildungsplätzen

„Einerseits leidet ganz Österreich unter einem Ärztemangel, wovon auch Kärnten massiv betroffen ist, andererseits schafft man es nicht, ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Das passt nicht zusammen“, äußert sich Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer dazu. Eine Wartezeit von bis zu zwei Jahren sei für ihn „nicht akzeptabel.“ Ähnlich sieht das auch Christoph Staudacher, Gesundheitssprecher der FPÖ Kärnten. Die Freiheitlichen fordern, dass jeder Medizinabsolvent innerhalb eines Monats einen Platz für die sechsmonatige Basisausbildung bekommen müsse. „Angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle können wir es uns nicht leisten, auch nur einen einzigen jungen Arzt zu verlieren. Daher wird die FPÖ bei der kommenden Landtagssitzung eine entsprechende Initiative setzen“, so Staudacher.

©FPÖ FPÖ-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher ©zVg. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer

GRÜNE: „Das ist absurd“

„Wir bilden Ärztinnen und Ärzte aus und lassen sie dann vor dem Krankenhaus warten, obwohl wir sie für eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung dringend brauchen. Das ist absurd“, kritisiert auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, die Situation. „Es muss doch möglich sein, dass auf ein abgeschlossenes Medizinstudium auch tatsächlich ein Ausbildungsplatz folgt. Dafür braucht es mehr Ausbildungsplätze in den Krankenhäusern, und zwar mit den entsprechenden Ressourcen.“

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

NEOS: „Brauchen jetzt zusätzliche Ausbildungsstellen“

„Wir klagen seit Jahren über Ärztemangel, leere Kassenstellen und lange Wartezeiten, und gleichzeitig lassen wir in Kärnten Hunderte fertig ausgebildete Jungärztinnen und Jungärzte bis zu zwei Jahre vor der Spitalstür warten. Das ist nicht nur absurd, das ist fahrlässig“, sagt wiederum NEOS Kärnten-Landessprecher Janos Juvan und betont: „Die Landesregierung trägt als KABEG-Eigentümerin die direkte Verantwortung. Wir brauchen jetzt zusätzliche Ausbildungsstellen, eine vorausschauende Personalplanung nach Fachrichtungen und endlich den Mut zu echten Strukturreformen.“

©Helge Bauer Am Foto: NEOS Kärnten-Landessprecher Janos Juvan

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 13:54 Uhr aktualisiert