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/ ©Feuerwehr Micheldorf
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr informierte über den Einsatz.
Grafendorf
28/09/2026
Feuerwehreinsatz

Müllwagen fing Feuer: Fahrer musste brennende Ladung auf der Straße abkippen

Ein Müllwagen geriet am Montag in Grafendorf in Brand. Der Fahrer reagierte rasch und entleerte die Ladung, sodass die Feuerwehr das Feuer schnell löschen konnte.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Am heutigen Morgen um 7:56 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf und die Freiwillige Feuerwehr Friesach zu einem Müllwagenbrand im Ortsgebiet von Grafendorf alarmiert.

Fahrer konnte rechtzeitig anhalten

Im Müllwagen hatte die Beladung Feuer gefangen. Wie die Einsatzkräfte in den sozialen Medien mitteilten, gelang es dem Fahrer glücklicherweise noch rechtzeitig, den Müllwagen zu entleeren.

Materialien rasch abgelöscht

Anschließend löschten die Helferinnen und Helfer die brennenden Materialien rasch mithilfe eines Hofladers eines benachbarten Unternehmens ab. Ob am Fahrzeug ein Sachschaden entstand, ist bislang unklar.

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