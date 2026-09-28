Sonnige Herbstwoche in Kärnten: Bis zu 23 Grad, aber Bauernregel schürt Skepsis

Der Kärntner Herbst zeigt sich sonnig und mild bei Werten bis zu 23 Grad. Erst zum Wochenende ziehen vereinzelt hohe Wolken auf. Ebenso liegt das Augenmerk auf einer alten Bauernregel.

Das Wetter in Kärnten zeigt sich im weiteren Wochenverlauf von seiner freundlichen und milden Seite. Am Nachmittag scheint im gesamten Bundesland die Sonne, während die Temperaturen Werte zwischen 18 und 22 Grad erreichen. Obwohl es vor allem in den Morgenstunden spürbar frisch werden kann, bleibt die sonnige Wetterlage im Wesentlichen erhalten.

Flache Nebelfelder

In der Nacht auf Dienstag bleibt der Himmel lange Zeit klar. Erst in den frühen Morgenstunden bilden sich in einzelnen Niederungen wie dem Klagenfurter Becken wieder flache Nebelfelder. „Die Temperatur sinkt auf 9 bis 5 Grad“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Dienstag bringt weiterhin sonniges und tagsüber mildes Wetter. Regionaler Frühnebel löst sich in den ersten Vormittagsstunden auf, während die wenigen Quellwolken über den Bergregionen harmlos bleiben. Nach Frühtemperaturen zwischen 5 und 9 Grad klettert das Thermometer am Nachmittag erneut auf 18 bis 22 Grad.

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Nur noch 3 Grad in der Früh

Auch am Mittwoch setzt sich das trockene und milde Wetter im Großteil des Landes fort. Örtlicher Nebel oder Hochnebel zu Tagesbeginn macht meist rasch der Sonne Platz, lediglich im Westen kann es stellenweise bis zum Mittag trüb bleiben. „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 18 und 23 Grad“, ergänzen die Meteorologen. Der Donnerstag gestaltet sich ebenfalls durchweg trocken. Regionale Nebelfelder lösen sich am Vormittag zügig auf. „Die Sonne wird aber nicht ungetrübt scheinen, ausgedehnte Wolken in hohen Schichten ziehen über uns hinweg“, heißt es. Die Werte bewegen sich morgens zwischen 3 und 9 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 18 bis 23 Grad an.

Harmlose Quellwolken

Richtung Wochenende ändert sich die Wetterlage am Freitag nur geringfügig. Nach der Auflösung von regionalem Nebel setzt sich wieder die Sonne durch. „Am Tag ziehen sich ein paar hohe Wolken, in Oberkärnten am Nachmittag auch harmlose Quellwolken. Es gibt auch wieder einiges an Sonnenschein“, so die GeoSphere Austria. Nach morgendlichen 5 bis 10 Grad erwärmt sich die Luft auf 18 bis 22 Grad.

Was hat es mit der „Bauernregel“ auf sich?

Damit präsentiert sich der Herbst von seiner angenehmen Seite, allerdings rückt gleichzeitig eine alte Bauernregel in den Blickpunkt. Rund um den Michaelistag am 29. September existieren seit Jahrhunderten zahlreiche Wetterweisheiten, die Aufschluss über den Verlauf der kommenden kalten Jahreszeit geben sollen – wir haben ausführlich berichtet. So soll etwa Regen am Michaelistag auf einen milderen Winter hindeuten, während kalter Wind an diesem Tag einen strengeren Winter erwarten lasse.