Bakterien im Trinkwasser! Nächste Kärntner Gemeinde muss ihr Wasser abkochen

In St. Kanzian ist das Trinkwasser verunreinigt und muss abgekocht werden. Ausgenommen sind Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf. Die Gemeinde informiert, sobald es Neues gibt.

Auch in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See gibt es eine wichtige Information zum Trinkwasser.

Auch in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See gibt es eine wichtige Information zum Trinkwasser.

In Ferlach wurden im Rahmen von routinemäßigen Überprüfungen mikrobiologische Auffälligkeiten entdeckt, weshalb das Wasser vorübergehend abgekocht werden sollte. Ferlach ist jedoch nicht die einzige Gemeinde, die mit einer Verunreinigung im Trinkwassersystem zu kämpfen hat.

Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken

Auch in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See gibt es eine wichtige Information zum Trinkwasser. Aufgrund einer aktuellen Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken wird dringend darauf hingewiesen, dass das Trinkwasser bis auf Weiteres abzukochen ist. Es sollte zum Trinken, Kochen und zur Zubereitung von Speisen nur abgekochtes Wasser verwendet werden.

„Sobald es neue Informationen gibt…“

Nicht betroffen sind laut aktueller Information die Ortschaften Lauchenholz, St. Primus, Steinerberg und Weitendorf. „Sobald es neue Informationen gibt, wird entsprechend informiert“, heißt es seitens der Gemeinde abschließend.

Was sind Enterokokken? Enterokokken sind kugelförmige Bakterien, die als natürlicher Teil der normalen Darmflora bei Mensch und Tier vorkommen, aber bei geschwächtem Immunsystem oder an falscher Stelle im Körper Infektionen auslösen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert