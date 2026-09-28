LKW verliert Anhänger: Auf diesem A2-Abschnitt musst du aktuell aufpassen

Wer derzeit auf Kärntens Straßen unterwegs ist, muss in einem bestimmten Abschnitt mit Einschränkungen rechnen und besonders vorsichtig fahren: Ein LKW hat seinen Anhänger verloren, die Polizei ist vor Ort.

Auf der A2 Süd Autobahn gilt aktuell im Bereich der Abfahrt Bad St. Leonhard in beiden Fahrtrichtungen erhöhte Vorsicht: Ein LKW hat dort seinen Anhänger verloren. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kommen an der Unfallstelle vorbei, während die Polizei vor Ort den Verkehr regelt, berichtet „Antenne Kärnten“.