SPÖ Kärnten fordert Transparenz und klaren Zeitplan bei Führungsdebatte

Der Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten fordert in einem einstimmigen Beschluss einen geordneten und transparenten Prozess in der Debatte um die Bundesparteiführung zwischen Andreas Babler und Gerhard Zeiler. Öffentlich bezieht Kärnten keine Stellung für oder gegen einen der beiden Kandidaten, fordert jedoch eine rasche Entscheidung, um Schaden von der Partei und der Regierungsarbeit abzuwenden.

Arbeitsgespräch gefordert

Um das weitere Vorgehen abzustimmen, schlägt die SPÖ Kärnten ein Arbeitsgespräch aller neun Landesparteivorsitzenden vor der nächsten Sitzung des Bundesparteivorstands vor. Dort sollen das statutengemäße Verfahren, offizielle Bewerbungen und ein verbindlicher Zeitplan geklärt werden. Zudem lädt Kärnten alle Kandidaten ein, ihre inhaltlichen Konzepte und Teams vorzustellen, bevor der Kärntner Vorstand über seine Haltung berät. Die endgültige Wahl liege bei einer allfälligen Direktwahl bei den einzelnen Mitgliedern.