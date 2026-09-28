Erfolge für Kärntens Nachwuchs bei WorldSkills in Shanghai

Bei den WorldSkills 2026 in Shanghai hat Noah Trettenbrein Kärntner Berufsgeschichte geschrieben: Als erster Kärntner vertrat der Facharbeiter der BM-Haus GmbH in St. Georgen im Lavanttal Österreich im Hochbau und belegte den neunten Platz. Damit sicherte er sich auf Anhieb eine „Medal for Excellence“, die für herausragende Leistungen nach den Medaillenrängen vergeben wird. An vier Wettbewerbstagen verarbeitete er in 22 Stunden rund 600 Füllziegel millimetergenau.

Siebter Platz für Österreich

Ebenfalls im Spitzenfeld landeten die beiden beim Althofener Leitbetrieb Flex beschäftigten Mechatroniker David Seidl aus Mariahof und Paul Wohlesser aus Neumarkt. Im Teambewerb bauten sie eine automatisierte Produktionsanlage auf, programmierten und vernetzten diese und schlossen den Bewerb auf Rang 26 ab. Insgesamt holte Team Austria bei den Berufsweltmeisterschaften vier Silber- und sechs Bronzemedaillen sowie 20 „Medals for Excellence“. In der Nationenwertung belegte Österreich unter 90 Nationen den siebten Platz.

Mit der Weltspitze gemessen

SkillsAustria-Präsident Josef Herk erklärte: „Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gezeigt, was mit fachlicher Exzellenz, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft möglich ist. Hinter diesen Leistungen stehen starke Ausbildungsbetriebe, engagierte Schulen, hervorragende Expertinnen und Experten sowie Familien, die diesen Weg mittragen. Dieses Zusammenspiel macht Österreich im internationalen Wettbewerb stark – und darauf können wir gemeinsam stolz sein.“ SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft ergänzte abschließend: „Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich vier Tage lang unter enormem Zeitdruck mit den besten jungen Fachkräften der Welt gemessen und dabei fachliches Können, mentale Stärke und echten Teamgeist bewiesen. Medaillen und Medals for Excellence machen diese Qualität sichtbar. Hinter jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer stehen engagierte Experten, Ausbildungsbetriebe, Schulen, Familien und zahlreiche Unterstützer. Sie alle haben ihren Anteil daran, dass Österreich auf der größten Bühne der beruflichen Bildung so stark vertreten war. Auf diese gemeinsame Leistung können wir unglaublich stolz sein.“