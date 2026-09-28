Sattelanhänger auf A2-Auffahrt verloren: Polizei gibt neue Details bekannt

Bei der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard verlor ein 47-Jähriger am Montag seinen Sattelanhänger. Wegen der Bergungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Auf- und Abfahrt für rund eine Stunde komplett.

Am Montag gegen 15:12 Uhr kam es bei der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard in Fahrtrichtung A2 zu einem Vorfall im Straßenverkehr: Ein 47-jähriger Mann verlor dort aus bislang unbekannter Ursache den Sattelanhänger seines Sattelkraftfahrzeugs – wir berichteten über den Vorfall.

Zwei Fahrstreifen gesperrt

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mittlerweile bestätigt, waren „in diesem Bereich zwei Fahrstreifen gesperrt, weshalb eine wechselseitige Verkehrsregelung eingerichtet war“. Wegen der anstehenden Bergungs-, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten mussten die Autobahnauffahrt sowie die -abfahrt für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der ASFINAG befanden sich die FF Bad St. Leonhard mit 16 Einsatzkräften sowie die FF Preitenegg mit 12 Einsatzkräften im Einsatz.