55 Jahre „Fidele Mölltaler“: Das Mölltal feiert seine Musiklegenden

Ihre Musik begleitete Generationen, ihre Lieder sind weit über Kärnten hinaus bekannt. 55 Jahre nach dem allerersten gemeinsamen Auftritt werden die „Fidelen Mölltaler“ dort, wo alles begann, geehrt.

Es ist ein Stück Mölltaler Musikgeschichte: Am 4. Oktober 1971 standen die späteren „Fidelen Mölltaler“ beim Lobersberger Kirchtag erstmals gemeinsam auf der Bühne. Auf den Tag genau 55 Jahre später wird die legendäre Musikgruppe nun in Bad Lainach mit einem großen Fest und einer eigenen Würdigungstafel geehrt.

Von den „Rangsburg Buam“ zu den „Fidelen Mölltalern“

Damals trat die Gruppe noch als „Rangsburg Buam“ auf. Stefan Ladinig, Hans Plössnig, Sepp Ladinig und Erich Lackner hatten bereits den Sommer über gemeinsam geprobt. Für den Auftritt fehlte noch ein Baritonist – Huby Mayer sprang ein. Aus dem geplanten Aushelfen wurden schließlich 45 gemeinsame Jahre. Die Fidelen Mölltaler wurden weit über Kärnten hinaus bekannt. Nach Angaben der Veranstalter veröffentlichten sie rund 180 Lieder und verkauften 15 Millionen Tonträger. Ihren letzten Auftritt absolvierte die Gruppe im November 2016 am Hatzhof in Lainach.

©zVg V. l. n. r.: Ewald Valeskini, Lucky Ladstätter, Josef Ladinig, Huby Mayer und Peter Pichler.

Würdigungstafel wird enthüllt

Am Sonntag, dem 4. Oktober, soll nun noch einmal gemeinsam gefeiert werden. Um 11.15 Uhr ziehen die Feuerwehren und Vereine der Gemeinde Rangersdorf gemeinsam mit der Trachtenkapelle Rangersdorf am Dorfplatz in Bad Lainach ein. Um 11.30 Uhr wird die Würdigungstafel durch die noch lebenden Mitglieder der Fidelen Mölltaler und die Gemeindevertretung enthüllt. Auch eine Gedenkminute für die bereits verstorbenen Mitglieder Erich Lackner, Lucky Ladstätter und Josef Ladinig und verstorbene Fans der Gruppe ist vorgesehen.

Musik, Speis und Trank

Anschließend geht es musikalisch weiter: Neben der Trachtenkapelle Rangersdorf sorgen René, Mani und Joel Ladinig als „Mölltal 3“ mit Mölltaler Melodien für Stimmung. Auch für Speisen, Getränke, Kaffee und Mehlspeisen ist gesorgt. Organisiert wird die Würdigungsfeier von der Gemeinde Rangersdorf und dem Tourismusverband Rangersdorf-Bad Lainach.