Milder Dienstag mit bis zu 22 Grad: Kärnten darf sich auf viel Sonne freuen

Nach einer frischen Nacht mit 5 bis 9 Grad löst sich der Frühnebel rasch auf. Tagsüber dominiert die Sonne bei angenehmen 18 bis 22 Grad.

Kärnten erwartet ein milder Dienstag. Nachdem in der Nacht die Temperaturen teils auf nur 9 bis 5 Grad sanken, wird es am Dienstag wieder vermehrt sonnig. Regionaler Frühnebel lichtet sich in den ersten Vormittagsstunden. „Die paar Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria. In der Früh hat es zwischen 5 und 9 Grad, am Nachmittag 18 bis 22 Grad.