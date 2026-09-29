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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick auf die Kärntner Berglandschaft ausgehend vom Mirnock. Der Himmel ist blau und wolkenlos.
Nach frischen Nachtwerten verzieht sich der morgendliche Frühnebel schnell. Danach scheint in Kärnten verbreitet die Sonne bei milden Nachmittagstemperaturen.
Kärnten
29/09/2026
Wetterprognose

Milder Dienstag mit bis zu 22 Grad: Kärnten darf sich auf viel Sonne freuen

Nach einer frischen Nacht mit 5 bis 9 Grad löst sich der Frühnebel rasch auf. Tagsüber dominiert die Sonne bei angenehmen 18 bis 22 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Kärnten erwartet ein milder Dienstag. Nachdem in der Nacht die Temperaturen teils auf nur 9 bis 5 Grad sanken, wird es am Dienstag wieder vermehrt sonnig. Regionaler Frühnebel lichtet sich in den ersten Vormittagsstunden. „Die paar Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria. In der Früh hat es zwischen 5 und 9 Grad, am Nachmittag 18 bis 22 Grad.

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