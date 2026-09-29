Großer Feuerwehreinsatz im Lavanttal: Wohnhaus in Flammen

Ein Wohnhaus auf einem Bauernhof in Unterrainz stand Dienstagfrüh in Vollbrand. Sieben Feuerwehren rückten zum Großeinsatz aus, eine Person wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

Seit den frühen Morgenstunden läuft in Unterrainz in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal ein großer Feuerwehreinsatz.

Seit den frühen Morgenstunden läuft in Unterrainz in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal ein großer Feuerwehreinsatz.

Seit den frühen Morgenstunden läuft in Unterrainz in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal ein großer Feuerwehreinsatz. Das Obergeschoss eines landwirtschaftlichen Wohngebäudes stand in Vollbrand. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Um 5.44 Uhr wurden die Feuerwehren St. Georgen, St. Paul, Maria Rojach, Ettendorf, Gemmersdorf, Lavamünd und Wolfsberg zu einem Wohnhausbrand in Unterrainz alarmiert. Rund 90 Mann stehen im Einsatz. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Obergeschoss des Wohngebäudes auf einem Bauernhof bereits in Vollbrand. Andere Gebäude sind nach ersten Informationen nicht betroffen.

Großer Feuerwehreinsatz im Lavanttal: Löscharbeiten laufen

Wegen der Einsturzgefahr des Daches konnte der Brand zunächst nur von außen bekämpft werden. Dabei kam unter anderem der Teleskopmast der Feuerwehr Wolfsberg zum Einsatz. Die Wasserversorgung wird über einen Pendelverkehr der Tanklöschfahrzeuge sowie durch Wasser aus einem Schwimmbecken sichergestellt. Personen befinden sich laut ersten Informationen nicht mehr im Gebäude. Eine Person wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

© Georg Bachhiesl

Feuer eingedämmt

Gegen 7 Uhr konnte das Feuer bereits eingedämmt werden, sodass Atemschutztrupps zum Innenangriff vorrücken konnten. Der Einsatz ist weiterhin im Gange. Auch der Hühnerstall des Bauernhofes wird mit einem Notstromaggregat der Gemeinde versorgt, um die Luftversorgung des Geflügels sicherzustellen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert