Erneuter Sieg: Hier gibt es Kärntens bestes Wiener Schnitzel

Laut dem Falstaff-Voting gibt es einen Wiener Schnitzel König in Kärnten.

Laut dem Falstaff-Voting gibt es einen Wiener Schnitzel König in Kärnten.

Wo gibt es das beliebteste Wiener Schnitzel in ganz Kärnten? Diese Frage stellt das Genussmagazin Falstaff auch heuer wieder seiner Community. Ob im traditionsreichen Wirtshaus, im eleganten Restaurant oder im gemütlichen Eckbeisl wenn es um das perfekte Schnitzel geht, hat schließlich jeder seinen ganz persönlichen Favoriten.

Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel

Doch Vorsicht: Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel! Beim echten Klassiker steht das Fleisch an erster Stelle. Nach traditioneller Regel kommt für ein Original Wiener Schnitzel ausschließlich feines Kalbfleisch auf den Teller. Die Geschmacksgarde der österreichischen Traditionsküche kennt da kein Pardon. Genau deshalb standen beim diesjährigen Voting auch nur jene Betriebe zur Auswahl, die das Original garantiert vom Kalb servieren.

Isst du gerne Wiener Schnitzel? Ja, ich liebe es! Nein, mag ich nicht! Bin Vegetarier/ Veganer Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Der Platz 1

Und wieder hat der „Tschebull“ am Faaker See laut dem Falstaff-Voting das beste Wiener Schnitzel Kärntens. Platz 2 geht auch nach Villach, den holte sich „Frierss Feines Haus“. Den dritten Stockerlplatz holte sich „Oscar“ in Klagenfurt. Stimmst du dem Voting zu?