Erneuter Sieg: Hier gibt es Kärntens bestes Wiener Schnitzel
Falstaff hat das beliebteste Wiener Schnitzel gesucht. Der Gewinner ist kein Unbekannter.
Wo gibt es das beliebteste Wiener Schnitzel in ganz Kärnten? Diese Frage stellt das Genussmagazin Falstaff auch heuer wieder seiner Community. Ob im traditionsreichen Wirtshaus, im eleganten Restaurant oder im gemütlichen Eckbeisl wenn es um das perfekte Schnitzel geht, hat schließlich jeder seinen ganz persönlichen Favoriten.
Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel
Doch Vorsicht: Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel! Beim echten Klassiker steht das Fleisch an erster Stelle. Nach traditioneller Regel kommt für ein Original Wiener Schnitzel ausschließlich feines Kalbfleisch auf den Teller. Die Geschmacksgarde der österreichischen Traditionsküche kennt da kein Pardon. Genau deshalb standen beim diesjährigen Voting auch nur jene Betriebe zur Auswahl, die das Original garantiert vom Kalb servieren.
Isst du gerne Wiener Schnitzel?
Der Platz 1
Und wieder hat der „Tschebull“ am Faaker See laut dem Falstaff-Voting das beste Wiener Schnitzel Kärntens. Platz 2 geht auch nach Villach, den holte sich „Frierss Feines Haus“. Den dritten Stockerlplatz holte sich „Oscar“ in Klagenfurt. Stimmst du dem Voting zu?
Die Top 5
- Der Tschebull, 9580 Villach
- Frierss Feines Haus, 9500 Villach
- Oscar, 9020 Klagenfurt
- Hotel Schloss Seefels, 9212 Pörtschach am Wörthersee
- Bistro Sehnsucht, 9081 Sekirn