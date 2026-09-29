Ekel-Fotos aufgetaucht: Stadt kontert Klo-Kritik vom Wiesenmarkt

Eine Leserin schildert gegenüber 5 Minuten „katastrophale Zustände“ in den Nachtstunden und hinterfragt zudem die Belegausgabe. Die Stadtgemeinde St. Veit weist die Vorwürfe vehement zurück und spricht von einer „Momentaufnahme“.

Das sagt die Leserin

„Ich war selbst vor Ort und habe insbesondere in den Nachtstunden Zustände bei den Sanitäranlagen erlebt, die ich als katastrophal und völlig unzumutbar empfunden habe“, berichtet eine Besucherin gegenüber 5 Minuten Die Toiletten seien stark verschmutzt gewesen, es habe gestunken und teilweise an Toilettenpapier gefehlt. Die Leserin, die die Vorfälle nach eigener Aussage fotografisch dokumentierte, fordert Aufklärung darüber, wie und wie häufig dort gereinigt werde. Zusätzlich irritierte die Besucherin die Zahlungsabwicklung an den Kassen: Auf Nachfrage nach einem Zahlungsbeleg habe sie die Rückmeldung erhalten: „Für dich gibt es keinen Zettel.“ Sie habe danach beobachtet, dass auch anderen Besuchern kein Beleg ausgehändigt worden sei. Nach Beschwerden über verschmutzte Toiletten bezieht die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan nun klar Stellung. Auf Anfrage von 5 Minuten weist die Gemeinde die Vorwürfe vehement zurück, spricht von einer „Momentaufnahme“.

©Leserin | Die 5 Minuten Leserin… ©Leserin | … hat die verschmutzte Toilette fotografiert. ©5 Minuten | Hattest du am Wiesenmarkt auch schon solche Probleme?

Stadt kontert Beschwerde: „Nur eine Momentaufnahme“

Auslöser für die erneute Diskussion war die Beschwerde samt Fotomaterial, die 5 Minuten zugespielt wurde. Auf die Vorwürfe angesprochen, reagiert die Stadtgemeinde gelassen, aber bestimmt. Zu dem besagten Vorfall teilt eine Sprecherin der Stadt mit: „Uns ist diesbezüglich eine Beschwerde bekannt, die offenbar auch an die Medien herangetragen wurde. Das übermittelte Foto zeigt eine Verschmutzung am Boden – was bei starkem Publikumsverkehr in Spitzenzeiten in Sekunden passiert. Es handelt sich hierbei um eine Momentaufnahme.“ Ansonsten habe es im bisherigen Marktverlauf lediglich eine einzige weitere Beanstandung gegeben. Jeder Vorwurf werde jedoch sorgfältig geprüft.

Dauerpersonal vor Ort und strenge Kontrollen

Um die Hygiene auf dem Festgelände zu gewährleisten, setzt die Stadt auf ein engmaschiges Kontrollnetz. Für den Betrieb ist eine eigene Fachfirma zuständig: „Für den Betrieb und die Reinigung ist eine beauftragte Betreiberfirma zuständig, deren Personal durchgehend vor Ort ist, um die Sauberkeit sicherzustellen. Die Einhaltung der Leistungen wird einerseits durch regelmäßige Kontrollen durch Bedienstete der Stadt sowie andererseits durch aufmerksame Bürgerinnen und Bürger überwacht.“ Auch das Thema Belege und Etiketten bei den kostenpflichtigen Toiletten sorgt immer wieder für Fragen bei Besuchern. Dazu stellt die Gemeinde klar: „Die Ausgabe von Belegen beziehungsweise Etiketten obliegt den steuerrechtlichen Vorgaben des Finanzamts, welches diesbezüglich auch die Kontrollen durchführt.“

Nach Kritik im Jahr 2024: Betreiber gewechselt

Bereits im Vorjahr gab es Wirbel um die Wiesenmarkt-WCs, damals stand sogar der Verdacht der „bewussten Sabotage“ im Raum. Seither habe man an den entscheidenden Stellschrauben gedreht, um Wiederholungen zu vermeiden: „Nach den Vorkommnissen im Jahr 2024 wurden der WC-Betreiber geändert, die Kontrollintervalle massiv erhöht und die Sensibilität aller Beteiligten stark geschärft – wie die durchgehend positive Rückmeldung in diesem Jahr und auch im Vorjahr zeigt. Grundsätzlich ist es jedoch extrem schwierig, gezielte und bewusste Sabotageakte durch Dritte gänzlich zu verhindern.“ Seit den Anpassungen hätten sowohl die Mitarbeiter der Stadt als auch die Bevölkerung ein waches Auge auf die Sanitäranlagen. Von der überwiegenden Mehrheit der Besucher gebe es bisher ausschließlich positive Rückmeldungen zur Arbeit des neuen Betreibers.