110 Florianis bei Großeinsatz im Lavanttal

In den frühen Dienstagmorgenstunden brach im Lavanttal ein Brand aus. Die Polizei gibt nun ein paar Details mehr preis.

Heute gegen 5.30 Uhr brach in einem Einfamilienhaus im Bezirk Wolfsberg aus bisher noch nicht bekannter Ursache ein Brand aus. Das Feuer wurde von einer im Haus lebenden 81-Jährigen bemerkt, welche den ebenfalls im Haus wohnenden Sohn, 57 Jahre, verständigte.

Sohn begann mit Löschmaßnahmen

Dieser setzte erste Löschmaßnahmen und verständigte die Feuerwehr. Durch den Löschangriff der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und angrenzende Nebengebäude verhindert werden. Die Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

110 Florianis

Die 81-jährige Frau wurde zur medizinischen Abklärung in das LKH Wolfsberg gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Im Einsatz standen 10 freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 110 Einsatzkräften.