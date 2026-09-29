Schlechte Nachrichten für den KAC: Sebastian Dahm schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler musste Sebastian Dahm das Auswärtsspiel in Ljubljana am vergangenen Freitag in der 17. Spielminute vorzeitig beenden.

Umfassende Untersuchungen folgten am gestrigen Montag, bildgebende Verfahren ermöglichten dabei eine genaue, für den Torhüter und den Klub niederschmetternde Diagnose. Er erlitt eine schwere Unterkörperverletzung, die eine Operation nötig macht und anschließend eine mehrmonatige Rehabilitationszeit zur Folge haben wird. Für Sebastian Dahm ist die Saison 2026/27 damit vorzeitig beendet.

„Schlag in die Magengrube“

„Diese Diagnose war ein sprichwörtlicher Schlag in die Magengrube, den es erst zu verdauen gilt. Ich habe mir aber sofort selbst geschworen, dass der heutige Tag bereits der erste auf meinem Weg zurück auf das Eis ist. Wir verfügen heuer über eine sehr starke Mannschaft, die alle Möglichkeiten hat, erfolgreich zu sein, und es schmerzt sehr, diese Reise nicht mitmachen zu können. Es gilt, die bittere Situation zu akzeptieren, aber ich werde alles dafür tun, dass ich mich wieder zurückkämpfe“, kommentiert Sebastian Dahm die Hiobsbotschaft, die ihn erreichte.

Langfristiger Ausfall

Der EC-KAC wünscht Sebastian Dahm eine gelungene Operation und viel Stärke, Antriebskraft und Glück für die anschließende Rehabilitation. Die Auswirkungen, die sein langfristiger Ausfall auf den Kader der Rotjacken und die Personalplanung hat, werden von Trainerstab und Management evaluiert, der Klub wird darauf entsprechend reagieren.