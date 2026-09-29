Essen im Müll: So viel Lebensmittel verschwendet Kärnten

In der österreichweiten Außer-Haus-Verpflegung entstehen ganze 171.000 Tonnen vermeidbarer Lebensmittelabfall pro Jahr. Mit dem Lebensmittelabfall, der in der Kärntner Gemeinschaftsverpflegung jährlich anfällt, ließe sich umgerechnet die Stadt Villach für einen ganzen Monat verpflegen.

2.670 Tonnen Lebensmittelabfall

Der Verlust von Lebensmitteln stellt eine soziale und eine finanzielle Herausforderung dar. Doch auch das Klima leidet. Entlang der Warenkette entstehen pro Kilogramm Lebensmittel fast zwei Kilogramm CO2. Für ganz Kärnten sind das rund 15.000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich, die vermieden werden könnten. Heruntergerechnet auf Kärnten, fallen pro Jahr ca. 2.670 Tonnen Lebensmittelabfall im Bundesland an. Eine Person hat einen Monatsbedarf von durchschnittlich rund 46 kg Lebensmittel. Villach hat rund 65.000 Einwohner.

„Viel zu schade für den Müll“

„In jedem Lebensmittel stecken Arbeit, Zeit und Geld – viel zu schade für den Müll! Ich finde es großartig, dass wir gerade in der Gemeinschaftsverpflegung einen so großen Hebel haben, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Oft reichen schon kleine Veränderungen in der Planung und im Küchenalltag, die in Summe viel bewirken können. Die Kärntner Betriebe zeigen, wie gut das in der Praxis funktionieren kann. Mit den Aktionstagen wollen wir diese guten Beispiele sichtbar machen und weitere Betriebe zum Mitmachen motivieren“, so Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

So geht Kärnten vor

Wie Lebensmittelabfälle konkret reduziert werden können, zeigen bereits einige Kärntner Betriebe aus der Gemeinschaftsverpflegung. Gemeinsam mit der Initiative „United Against Waste“ setzen sie auf die systematische Erfassung von Lebensmittelabfällen sowie Weiterbildungen für Küchenleitungen und Mitarbeitende. Spitäler, Pflegeheime, Reha-Kliniken, Betriebsrestaurants und Bildungseinrichtungen nehmen an dem Programm teil und verbessern beispielsweise laufend ihre Mengenplanung. Sie bieten Gästen Wahlmöglichkeiten statt fixer Menüs an, bestücken Buffets nicht zu üppig, dafür laufend nach, und geben Essen kostengünstig an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Bleibt beispielsweise Gulasch übrig, kann dieses am Folgetag zu Reisfleisch weiterverarbeitet werden. Auch der in Kärnten tätige Großküchenbetreiber Contento setzt auf praxisnahes Know-how zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen in Einrichtungen wie Krankenhäusern. Ein Ansatz ist die Ausbildung von Küchenpersonal und Verantwortlichen zu „Food Waste Coaches“. Sie erhalten damit konkrete Werkzeuge für ihren Küchenalltag. Ein begleitendes Monitoring macht sichtbar, wie sich die gesetzten Maßnahmen auf die Lebensmittelabfälle auswirken.

Aktionstage „Nix übrig für Verschwendung“: Bewusstseinsbildung für Personal und Gäste

Das Land Kärnten unterstützt auch heuer die Aktionstage „Nix übrig für Verschwendung“ der Initiative United Against Waste. Rund um den UN-Welttag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September bringen die teilnehmenden Betriebe eine Woche lang Information und praktische Tipps direkt in die Küchen und an den Esstisch. United Against Waste bietet darüber hinaus unterschiedliche Angebote zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen in der Gemeinschaftsverpflegung. Dazu zählt das Monitoringsystem „MONEYTOR“ für Großküchen. Es ermöglicht ein Benchmarking zwischen Betrieben sowie die Erfolgsmessung einzelner Maßnahmen. Das Angebot wird durch Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten wie die „Küchenprofi(t)-Beratungen“ für Hotellerie und Gastronomie sowie die Ausbildung zum „Food Waste Coach“ ergänzt.