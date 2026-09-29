Der VSV hat endlich einen neuen Geschäftsführer

Der EC iDM Wärmepumpen VSV stellt sich nach herausfordernden Tagen und Wochen personell neu auf: Oliver Bergauer übernimmt mit 1. Oktober 2026 die Geschäftsführung des Villacher Traditionsklubs. Mit seiner langjährigen Managementerfahrung, seiner starken Vernetzung in Wirtschaft, Medien und Politik sowie seiner persönlichen Verbindung zum Eishockeysport soll er gemeinsam mit Vorstand, Mitarbeiter:innen, Partnern und Fans die Stabilität des Vereins sichern und die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft schaffen.

Besondere Herausforderungen

Die vergangenen Wochen waren für den EC iDM Wärmepumpen VSV von besonderen Herausforderungen geprägt. Mit Oliver Bergauer übernimmt nun ein erfahrener Manager die operative Führung des Klubs. Als langjähriger Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung Kärnten verfügt er über umfassende Erfahrung in Unternehmensführung, Marketing, Kommunikation und strategischer Vernetzung. Über seine berufliche Tätigkeit hinaus war Bergauer auch als Eishockey-Trainer tätig und damit seit vielen Jahren unmittelbar mit dem Sport und der Arbeit mit Menschen verbunden. Diese Verbindung von Wirtschaft, Sport und regionaler Vernetzung soll künftig auch dem VSV zugutekommen. Bergauer verfügt über ein breites Netzwerk in der Kärntner Wirtschaft, Medien und Politik und kennt die Bedeutung tragfähiger Partnerschaften für die Entwicklung eines professionellen Sportvereins. Gleichzeitig ist er mit den Anforderungen und der Verantwortung vertraut, die mit Führungs- und Teamarbeit im Sport verbunden sind.

Das sind die Aufgaben

Seine zentrale Aufgabe wird es sein, die Organisation des Vereins zu stabilisieren, klare und verlässliche Strukturen weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Vorstand, Mitarbeiter:innen, Partnern und Fans eine nachhaltige wirtschaftliche Basis zu schaffen. Dabei soll auch die enge Verbindung des VSV mit der Region und seinen Partnern weiter gestärkt werden. Oliver Bergauer: „Der VSV ist weit mehr als ein Eishockeyverein. Er ist ein wichtiger Teil der Stadt Villach, der Region und des Kärntner Sports. Ich bringe meine Erfahrung aus der Wirtschaft, mein Netzwerk in der Region und meine persönliche Erfahrung als Trainer und Sportler ein. Gerade in einer herausfordernden Situation braucht es aus meiner Sicht vor allem klare Strukturen, Verlässlichkeit und einen offenen Dialog mit allen, die Verantwortung für den VSV tragen. Ich freue mich auf diese Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team Schritt für Schritt die Voraussetzungen für eine stabile und erfolgreiche Zukunft zu schaffen.“

VSV-Obmann Manfred Herzog: „Mit Oliver Bergauer gewinnen wir einen Geschäftsführer, der unterschiedliche Welten miteinander verbindet: Er kennt die Wirtschaft, ist in der Region hervorragend vernetzt und bringt gleichzeitig einen unmittelbaren Bezug zum Sport mit. Für den VSV ist diese Kombination besonders wertvoll. Wir haben uns bewusst für eine Persönlichkeit entschieden, die Verantwortung übernimmt, Themen aktiv angeht und den Verein auch nach außen gut vertreten kann. Jetzt gilt es, gemeinsam die nächsten Schritte zu setzen und dem VSV wieder die notwendige Stabilität zu geben.“

Danach wurde gesucht

Vorstandsmitglied Marc Baumann: „Für uns war bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer entscheidend, dass neben der fachlichen Kompetenz auch das Verständnis für die besonderen Rahmenbedingungen eines Traditionsvereins vorhanden ist. Oliver Bergauer bringt Erfahrung in Führung und Kommunikation ebenso mit wie ein breites Netzwerk und einen starken Bezug zum Sport. Damit haben wir eine gute Basis, um die internen Abläufe weiterzuentwickeln, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und den Verein organisatorisch und wirtschaftlich nachhaltig aufzustellen.“