19-Jähriger soll mit Fälschungen Handys und Auto ergaunert haben

Gefälschte Unterlagen, teure Handys und ein Auto: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen steht im Fokus der Ermittler. Erst im Juni kam er bedingt aus der Haft, nun wurde er erneut festgenommen.

Zwischen Juli und September 2026 soll der 19-Jährige mehrere Mobilfunkbetreiber getäuscht haben. Laut Landespolizeidirektion Kärnten legte er gefälschte Firmenbuchauszüge vor und gab sich darin als Geschäftsführer der jeweiligen Firmen aus. Dadurch veranlasste er die Herausgabe und Anmeldung von zumindest 15 hochpreisigen Mobiltelefonen. Die Polizei führt den Mann in diesem Zusammenhang als Verdächtigen. „Den Mobilfunkbetreibern entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden von mehreren tausend Euro“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Handy nicht verschickt

Die Ermittlungen betreffen auch den Verkauf eines Mobiltelefons. Nach bisherigen Erkenntnissen bot der 19-Jährige zumindest ein Handy auf einer Verkaufsplattform an. Der Käufer bezahlte das Gerät, erhielt es laut Polizei jedoch nicht. Auch hier steht der 19-Jährige unter Verdacht.

Mit gefälschten Unterlagen zum Auto

Weitere Vorwürfe betreffen einen Pkw. Laut Polizei übermittelte der Verdächtige einer Bank gefälschte Lohnbestätigungen seiner Lebensgefährtin und fälschte Unterschriften auf einem Leasingvertrag. Damit veranlasste er einen Autohändler in Klagenfurt zur Übergabe des Fahrzeugs. Nach Angaben der Polizei meldete der Mann den Wagen ohne Wissen seiner Lebensgefährtin an und leistete keine Zahlungen an die Bank. Der dadurch entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Auto sichergestellt und festgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellten die Behörden den Wagen sicher. Anschließend wurde das Fahrzeug dem Autohändler ausgefolgt. Die Staatsanwaltschaft erteilte nach richterlicher Genehmigung außerdem eine Festnahmeanordnung gegen den 19-Jährigen. Am 25. September 2026 gegen 20.10 Uhr nahmen die Beamten den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Danach erfolgte die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt.