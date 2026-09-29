Verzögerungen auf Kärntens Straßen: Hier musst du 20 Minuten mehr einplanen

Auf Kärntens Straßen kommt es derzeit zu Verzögerungen. Auf der A10 Richtung Salzburg führt eine Baustelle vor dem Katschbergtunnel zu rund 20 Minuten Zeitverlust.

Wer am Dienstagnachmittag auf Kärntens Straßen unterwegs ist, muss aktuell mit ein paar Verzögerungen rechnen – darunter auch auf der A10 Tauern Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg.

Etwa 20 Minuten

Derzeit staut es sich im Baustellenbereich vor dem Katschbergtunnel, der Zeitverlust beträgt laut „Antenne Kärnten“ bereits etwa 20 Minuten. Wer die Möglichkeit hat, sollte eine Ausweichroute wählen.