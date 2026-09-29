Sanierungsoffensive: Spittal investiert Millionen in Gemeindewohnungen

Die Stadtgemeinde Spittal plant trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen umfangreiche Investitionen von über zwei Millionen Euro in ihre gemeindeeigenen Wohnungen. Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) betont dazu: „Trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen aufgrund hoher Abgaben an das Land ist es gelungen, die erfolgreiche Sanierungsoffensive fortzusetzen. Konkret planen wir Investitionen über zwei Millionen Euro in unsere gemeindeeigenen Wohnungen.“

Spittal geht anderen Weg

Die Finanzmittel sollen direkt den Mieterinnen und Mietern zugutekommen. Die Stadt besitzt derzeit rund 900 Wohnungen und verfolgt einen eigenen Kurs, um die Mieten gering zu halten. Dazu Köfer: „Während andere Kommunen Wohnraum veräußern, gehen wir in Spittal bewusst einen anderen Weg, der auch dafür sorgt, die Mieten gering zu halten. Die Investitionen steigern die Wohnqualität, während der Hauptmietzins weiter unter dem Niveau anderer Städte bleibt.“ Köfer hebt hervor: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Unsere Mieterinnen und Mieter sollen sich in Spittal wohl fühlen.“

©Team Kärnten Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten).

Planung und Ausschreibung noch heuer

Der zuständige Ausschuss hat dem Stadt- und Gemeinderat die Sanierung von zwei Gemeindewohnhäusern einstimmig empfohlen. Köfer erklärt den zeitlichen Ablauf und die konkreten Maßnahmen: „Planung und Ausschreibung sollen noch heuer erfolgen, die Arbeiten sind im ersten Halbjahr 2027 vorgesehen. Beim Familien-Wohnhaus in der Ulrich-von-Cilli-Straße 55 betrifft die geplante Sanierung vor allem die Erneuerung der Fenster und Türen sowie den Sonnenschutz. Gleichzeitig soll die Fassade gereinigt werden. Das Familien-Wohnhaus in der Zernattostraße 5 wird einer Generalsanierung unterzogen. Schwerpunkte sind die thermische Sanierung sowie der Einbau einer Zentralheizungsanlage. All diese Maßnahmen steigern die Wohnqualität unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Weiterer Modernisierungsschub im kommenden Jahr

Für die städtischen Wohnungen ist in den kommenden Jahren ein weiterer Modernisierungsschub vorgesehen. Köfer blickt auf bisherige Maßnahmen zurück und kündigt die Fortführung des Kurses an: „Wir haben bereits in der Vergangenheit wichtige Akzente gesetzt und beispielsweise die Wohnungsvergabe entpolitisiert und auf neue, transparente Beine gestellt. Diesen Weg werden wir auch zukünftig fortsetzen. Spittal wird auch im Wohnungsbereich weiter aufblühen.“