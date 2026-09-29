Vier Monate bedingte Haft nach A2-Geisterfahrt an Heiligabend

Nach einem Geisterfahrerunfall auf der A2 stand ein 42-Jähriger in Klagenfurt vor Gericht. Das Gericht verhängte ein nicht rechtskräftiges Urteil von vier Monaten bedingter Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe von 960 Euro.

Am Heiligen Abend des vergangenen Jahres verursachte ein Geisterfahrer auf der A2 bei Wernberg einen schweren Verkehrsunfall. Der 42-Jährige war beim Knoten Villach falsch auf die Autobahn aufgefahren und veranlasste dort ein Wendemanöver, da ihn sein Navigationsgerät dazu aufgefordert haben soll – wir berichteten ausführlich.

Ehepaar erlitt schwere Verletzungen

Bei der anschließenden Kollision mit einem Pkw wurden insgesamt sechs Personen verletzt: ein Ehepaar erlitt schwere Verletzungen, zudem wurden der Lenker selbst, seine Frau und zwei Kinder verletzt. Infolge des Unfalls musste die A2 Südautobahn zeitweise vollständig gesperrt werden und war danach vorerst nur einspurig befahrbar. Am heutigen Dienstag musste sich der 42-Jährige vor dem Landesgericht in Klagenfurt wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Wie der ORF berichtet, sagte der Angeklagte am Ende der Verhandlung: „Ich hätte gerne, dass ich aufwache und das alles ist nicht passiert.“

Urteil ist nicht rechtskräftig

Das Gericht verhängte ein Urteil von vier Monaten bedingter Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe von 960 Euro. Der Angeklagte nahm dieses Urteil an, erklärte jedoch gleichzeitig, dass er die Geldstrafe sowie die von den beiden Insassen des beteiligten Autos geforderten je 1.000 Euro Teilschmerzengeld nicht zahlen könne. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 17:10 Uhr aktualisiert