Große Trauer: Kreuzschwester aus Kärnten im 99. Lebensjahr verstorben

Die Kreuzschwester Sr. Maria Franziska Meyer ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Über zwei Jahrzehnte lang war die gebürtige Kärntnerin in der Pfarrseelsorge aktiv.

Mit 98 Jahren ist Sr. Maria Franziska Meyer von den Kreuzschwestern am 8. September gestorben. Die gebürtige Lavanttalerin trat mit 24 Jahren bei den Kreuzschwestern in Graz ein. Zu Beginn ihrer Laufbahn kümmerte sie sich um Jugendliche im Sanatorium Klagenfurt und begleitete anschließend die Krankenpflegevorschülerinnen der Theresienschwestern in Graz.

In Graz beerdigt

Als Bischof Johann Weber und Generalvikar Leopold Städtler 1972 Unterstützung für Orte ohne eigenen Priester suchten, stieg Sr. Maria Franziska in dieses Vorhaben ein. Darauf folgten zwei Jahrzehnte der Seelsorgearbeit in verschiedenen Gemeinden. Sie wurde auf dem Friedhof Graz-St. Leonhard beigesetzt.