Sekollkreuz in Köcking erstrahlt nach Sanierung in neuem Glanz

Das Sekollkreuz in Köcking (Gemeinde Eberndorf) ist umfassend restauriert worden. Im Zuge der Arbeiten wurden das Mauerwerk und die Dacheindeckung saniert sowie die Fresken erneuert. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Denkmals belaufen sich auf 9.000 Euro. Die Hälfte davon, insgesamt 4.500 Euro, wird über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten unterstützt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, zuständig für Orts- und Regionalentwicklung, übergab die Förderzusage persönlich vor Ort.

Ein Stück Ortsgeschichte

„Das Sekollkreuz hat für die Menschen vor Ort historische, kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung. Mit der Sanierung wird dieses Stück Ortsgeschichte erhalten und auch für kommende Generationen bewahrt. Genau solche Initiativen wollen wir mit der Kleinprojektförderung unterstützen“, betont Gruber. Wann das Sekollkreuz ursprünglich errichtet wurde, ist nicht bekannt. Ende der 1970er Jahre wurde es aufgrund schwerer Beschädigungen neu aufgemauert. Früher führte unmittelbar am Denkmal ein wichtiger Verbindungsweg vorbei, wodurch das Kreuz einen bedeutenden Kreuzungspunkt im Ort markierte. Bis in die 1960er Jahre fand in Köcking jährlich ein Bittgang über die Felder statt, bei dem beim Bildstock eine Andacht gehalten wurde.

„Teil unserer Volkskultur“

„Kreuze und Bildstöcke wie dieser sind Teil unserer Volkskultur und erzählen viel über die Geschichte und das Leben in unseren Ortschaften. Umso erfreulicher ist es, wenn sich Menschen dafür einsetzen, dieses kulturelle Erbe zu erhalten. Dieses Engagement unterstützen wir seitens des Landes gerne“, so Gruber abschließend.