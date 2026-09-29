Große Trauer um Kärntner Musiker: „Dein Platz wird leer bleiben…“

Große Trauer herrscht in Millstatt: Die Jugendmusikkapelle Millstätterberg gab am Dienstagabend den Tod ihres langjährigen Mitglieds Herwig bekannt, der nach langer Krankheit verstorben ist.

Die Musiker schilderten in den sozialen Medien: „Mit großer Trauer müssen wir Abschied von unserem Freund und Musikkollegen Herwig nehmen, der heute nach langer Krankheit verstorben ist. Herwig war für uns so viel mehr als ein leidenschaftlicher Hornist. 15 Jahre lang war er Obmann-Stellvertreter unserer Jugendmusikkapelle und hat unseren Verein mit seinem Einsatz, seiner Verlässlichkeit und vor allem mit seiner Persönlichkeit entscheidend mitgeprägt.“

Unzählige schöne Momente

Darüber hinaus schätzten die Vereinsmitglieder Herwig besonders als guten Freund sowie als lustigen und herzlichen Musikkollegen. Weiter heißt es über ihn, er sei „ein Mensch, mit dem wir unzählige schöne Momente, viele Proben und Konzerte und vor allem ganz viel Freude erleben durften.“

„Wirst immer ein Teil unserer JMK sein“

Auch in schweren Zeiten verlor Herwig nach Angaben seiner Kollegen der Jugendmusikkapelle Millstätterberg nie seine positive Art. Die gemeinsamen Jahre bleiben unvergessen, abschließend schrieben die Musiker in den sozialen Medien: „Lieber Herwig, dein Platz in unseren Reihen wird leer bleiben – aber du wirst immer ein Teil unserer JMK sein.“