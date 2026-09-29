Sonne und bis zu 23 Grad in Kärnten erwartet

Ein milder und sonniger Tag steht Kärnten bevor: Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad, während sich der Nebel rasch auflöst.

Der Frühnebel lichtet sich bald und macht Platz für ein mildes Wetter.

Der Frühnebel lichtet sich bald und macht Platz für ein mildes Wetter.

Kärnten steht ein überwiegend sonniger und milder Mittwoch bevor. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria löst sich der morgendliche Nebel oder Hochnebel, in Oberkärnten stellenweise etwas hartnäckiger, im Laufe des Vormittags weitgehend auf.

18 bis 23 Grad

Nach den frühen Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad steigen die Werte im Tagesverlauf spürbar an und erreichen Höchstwerte von 18 bis 23 Grad. Nach Auflösung der Nebelfelder dominiert im Großteil des Landes strahlender Sonnenschein.