Amira Aly teilt private Einblicke zum 34er – und die sind zuckersüß

Blumen, Donuts und ganz viel Liebe: Amira Aly feierte ihren 34. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Für die hochschwangere Klagenfurterin gab es dabei zwei Geschenke, die besonders ans Herz gingen.

Rosen, Luftballons, jede Menge süße Leckereien – und zwei Geburtstagsgrüße, die wohl kaum zu toppen sind: Die gebürtige Klagenfurterin Amira Aly feierte am Montag ihren 34. Geburtstag. Auf Instagram gab die hochschwangere Moderatorin ihren Fans einen kleinen Einblick in ihren Ehrentag. Besonders herzig: Ihre beiden Söhne überraschten Mama mit selbst geschriebenen Botschaften.

Blumenmeer zum 34er

„Happy 34 to me :) wieder ein Jahr älter! Danke für die lieben Glückwünsche“, schrieb Aly und postete gleich mehrere Bilder. Darauf ist die 34-Jährige einmal strahlend hinter einem regelrechten Blumenmeer zu sehen. Große silberne „34“-Luftballons durften ebenso wenig fehlen wie Geburtstagsdonuts.

„Mamy ist die Beste“

Das süßeste Geschenk des Tages waren allerdings nicht die Donuts. Aly zeigte auch zwei kleine handgeschriebene Zettel ihrer Kinder. Auf einem ist „Happy Birthday Mama, we love you“ zu lesen. Auf dem anderen steht: „Mamy ist die Beste“ – inklusive großem Herzen. Für Aly dürfte es der letzte Geburtstag als Zweifach-Mama gewesen sein. Die Kärntnerin erwartet derzeit ihr drittes Kind und das erste gemeinsame Baby mit ihrem Partner Christian Düren. Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne, die 2019 und 2020 zur Welt kamen.

Anstrengender Endspurt vor der Geburt

Die vergangenen Wochen waren für die Moderatorin allerdings nicht nur von Vorfreude geprägt. Zuletzt musste sie wegen starker Übungswehen kürzertreten und auf ärztlichen Rat einen Termin absagen. Auch die Österreich-Premiere ihres neuen Kinofilms „Im Zeichen des Drachen“ in Linz verpasste Aly Mitte September: Wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft hatte sie ein ärztliches Flugverbot erhalten. Eine berufliche Babypause steht unmittelbar bevor. Ab Oktober möchte sich Aly fürs Erste zurückziehen. Umso entspannter wirken nun die Geburtstagsbilder aus den eigenen vier Wänden: Statt rotem Teppich gab es zum 34er Blumen, Naschereien – und ganz viel Liebe von ihren drei Männern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 07:40 Uhr aktualisiert