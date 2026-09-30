Neuer Stammtisch für Metal-Fans: Premiere übertrifft Erwartungen

Headbangen, fachsimpeln und neue Leute kennenlernen: Der erste Metalstammtisch im JUZ Wolfsberg ist auf deutlich mehr Interesse gestoßen als von den Organisatoren erwartet.

Dass das Lavanttal eine relativ große und aktive Metalszene hat, zeigt sich Jahr für Jahr bei den „Christmas in your Heart„-Veranstaltungen, die sowohl im Sommer als auch im Winter mehr als gut besucht sind. Nun wurde ein neuer Treffpunkt für die Community geschaffen: Am 25. September fand der erste Wolfsberger Metalstammtisch im JUZ statt – mit großem Erfolg: Die Erwartungen der Veranstalter wurden übertroffen.

Gelungene Premiere

„Mit einem derart großen Interesse hatten selbst die Organisatoren nicht gerechnet“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Wolfsberg. Rund 40 Metal-Fans unterschiedlicher Richtungen kamen zur Premiere am Freitag. Sie nutzten den Abend, um sich über Musik und ihre Lieblingsbands auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Für den passenden Sound sorgten DJ Dave, DJ Polsi und DJ Utzn, die sich durch verschiedene Metal-Epochen und -Stilrichtungen spielten.

Fortsetzung folgt

Nach der gelungenen Premiere soll der Metalstammtisch künftig nicht bei einer einmaligen Veranstaltung bleiben. Bereits im Dezember ist die nächste Ausgabe im JUZ Wolfsberg geplant. Wann genau sie stattfindet, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.