Neue Aktion am Wiesenmarkt: Blaues Licht heißt Gratisfahrt

„Wenn das blaue Licht angeht, wird das Karussell kostenlos gedreht“ – unter diesem Motto startet im Vergnügungspark am St. Veiter Wiesenmarkt morgen eine ganz besondere Aktion.

Wer am Donnerstag (1. Oktober) den St. Veiter Wiesenmarkt besucht, sollte im Vergnügungspark nach einem blauen Licht Ausschau halten. Denn sobald dieses an einem Fahrgeschäft aufleuchtet, heißt es für 15 Minuten: einsteigen und kostenlos mitfahren. Die sogenannte „Blaulicht-Aktion“ feiert am 1. Oktober Premiere. Von 15 bis 18 Uhr wandert die kostenlose Viertelstunde von einem Fahrgeschäft zum nächsten.

Alle 40 Fahrgeschäfte machen mit

Erkennbar ist die Gratis-Aktion entweder am blauen Licht des jeweiligen Fahrgeschäfts oder an einem Blaulicht, wie man es von Einsatzfahrzeugen kennt. Leuchtet es, kann für die nächsten 15 Minuten kostenlos gefahren werden. Mitmachen werden laut Stadt alle 40 Fahrgeschäfte auf dem Wiesenmarkt. Die Aktion soll den Besuchern nicht nur zusätzlichen Fahrspaß bringen, sondern auch das Geldbörserl entlasten.