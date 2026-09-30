Teures Tanken: Spritpreise in Kärnten im September auf neuem Rekordhoch

Der Blick auf die Zapfsäule schmerzt derzeit besonders: Im September sind die Spritpreise in Kärnten noch einmal deutlich gestiegen. Der VCÖ fordert nun Gegenmaßnahmen und gibt Tipps zum Spritsparen.

Wer in den letzten Wochen sein Auto öfter volltanken musste, merkte es unmittelbar in der Geldbörse. Noch im August kostete ein Liter Diesel in Kärnten im Durchschnitt 2,01 Euro. Im September waren es bereits 2,18 Euro – und damit laut einer aktuellen Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der E-Control so viel wie noch nie im Monatsdurchschnitt. Auch Benzinfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Preis für Eurosuper kletterte innerhalb eines Monats von 1,76 auf 1,90 Euro pro Liter. Diesel war im September somit im Schnitt um 28 Cent pro Liter teurer als Benzin.

17,40 Euro für 100 Kilometer

Was ein paar Cent mehr an der Tankstelle im Alltag bedeuten, zeigt eine Rechnung des VCÖ. Ein Diesel-Pkw, der acht Liter auf 100 Kilometer verbraucht, verursachte im September allein 17,40 Euro Spritkosten auf 100 Kilometern. Bei einem Benziner mit demselben Verbrauch waren es 15,20 Euro. Wer mit sechs Litern auskommt, spart bereits deutlich: Beim Diesel fallen auf 100 Kilometern rund 4,30 Euro weniger an, beim Benziner rund 3,80 Euro weniger.

Noch spürbarer wird der Unterschied bei längeren Strecken. Eine Fahrt mit einem Dieselauto mit sieben Litern Verbrauch kostet derzeit rund 15,30 Euro je 100 Kilometer. Bei fünf Litern Verbrauch sind es nur noch 10,90 Euro – eine Differenz von 4,40 Euro auf jeder 100-Kilometer-Fahrt.

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Nahost-Krise treibt Preise nach oben

Als Grund für den starken Preisanstieg nennt der VCÖ unter anderem die Krise im Nahen Osten und ein sinkendes Treibstoffangebot am Weltmarkt. Gleichzeitig sei der Verbrauch weiterhin hoch. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk sieht deshalb Handlungsbedarf: „Wir in Österreich haben keine Möglichkeit, das Angebot an Treibstoffen zu erhöhen. Wir haben aber Einfluss auf unsere Nachfrage und auch die Fähigkeit, den Spritverbrauch deutlich zu reduzieren“, so Schenk.

Spritpreisbremse neu ab Oktober

Die österreichische Regierung reagierte bereits auf die steigenden Spritpreise. Ab Oktober wird die Spritpreisbremse in Österreich neu aufgelegt und deutlich ausgeweitet: Im Oktober und November 2026 sollen Benzin und Diesel um insgesamt 12,2 Cent pro Liter günstiger werden. Die Entlastung setzt sich aus einer Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent, einer Begrenzung der Margen von Raffinerien und Sprithändlern um 3,5 Cent sowie einem geringeren Mehrwertsteueranteil zusammen. Damit fällt die Entlastung deutlich höher aus als im September, als sie nur 1,9 Cent pro Liter betrug. Bei einer Tankfüllung von 40 Litern sollen Autofahrer rund 4,88 Euro, bei 50 Litern etwa 6,10 Euro sparen. Die Maßnahme ist zunächst auf zwei Monate befristet; über eine Fortsetzung oder Anpassung im Dezember will die Bundesregierung abhängig von der internationalen Preisentwicklung entscheiden.

VCÖ fordert niedrigere Tempolimits

Eine Forderung des Verkehrsclubs, um den Spritverbrauch zu reduzieren, dürfte unter Autofahrern allerdings für Diskussionen sorgen: Der VCÖ schlägt vor, die Tempolimits vorübergehend zu senken. Bereits Tempo 90 statt 100 auf Freilandstraßen und Tempo 120 statt 130 auf Autobahnen würden nach Berechnungen des Umweltbundesamts österreichweit rund 110 Millionen Liter Treibstoff pro Jahr einsparen. Der VCÖ beziffert die dadurch mögliche Ersparnis bei den Spritkosten mit rund 19 Millionen Euro pro Monat. Noch weiter würde eine zweite Variante gehen: Tempo 80 auf Freilandstraßen sowie Tempo 100 auf Autobahnen und Schnellstraßen. Dadurch könnten laut den angeführten Berechnungen monatlich rund 22 Millionen Liter Treibstoff beziehungsweise 46 Millionen Euro an Spritkosten eingespart werden.

Rabatt auf Klimatickets gefordert

Gleichzeitig fordert der VCÖ einen zeitlich begrenzten 20-Prozent-Rabatt auf das österreichweite Klimaticket und die regionalen Klimatickets. Damit sollen mehr Menschen zumindest einen Teil ihrer Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto zurücklegen. Unternehmen könnten ihre Mitarbeiter laut VCÖ ebenfalls entlasten – etwa durch Öffi-Jobtickets, Jobräder oder Unterstützung bei der Bildung von Fahrgemeinschaften. Ein „Schlupfloch“, das vor allem viele Kärntnerinnen und Kärntner gern nutzen, ist das Ausweichen aufs Nachbarland. In Slowenien gelten aufgrund der staatlichen Preisregulierung an den Zapfsäulen meist deutlich günstigere Preise als in Österreich.