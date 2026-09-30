95 Almhütten in Kärnten verlängern die Saison

Die Wanderschuhe müssen noch lange nicht im Schrank verschwinden: 95 bewirtschaftete Almhütten in Kärnten verlängern ihre Saison und sorgen auch im Oktober für Einkehrmöglichkeiten am Berg.

Wer im Oktober noch eine Herbstwanderung in Kärnten plant, soll bei zahlreichen Almhütten weiterhin einkehren können. Insgesamt 95 bewirtschaftete Hütten verlängern heuer im Rahmen der Herbst- und Almhüttenoffensive ihre Saison, wie das Land Kärnten am Mittwoch (30. September) bekannt gab.

Umfassendes Almangebot

Allein im Oktober kommen dadurch laut Land insgesamt 388 zusätzliche Hüttenöffnungswochen zusammen. Die Herbst- und Almhüttenoffensive gibt es seit 2023 und sie soll dafür sorgen, dass Wanderer auch nach der klassischen Sommersaison noch ein entsprechendes Angebot in den Kärntner Bergen vorfinden. Die Offensive beschränkt sich dabei nicht nur auf längere Öffnungszeiten der Almhütten. Unterstützt werden auch geführte Naturerlebnisse, Wanderbusse sowie zusätzliche Kultur-, Genuss- und Indoor-Angebote für Tage, an denen das Wetter nicht mitspielt.

Längerer Almspaß für Einheimische und Touristen

Das Land Kärnten stellt dafür heuer 250.000 Euro aus dem Tourismusreferat zur Verfügung. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2023 wurden laut Land bereits knapp eine Million Euro für regionale Angebote, Infrastruktur und die Unterstützung bewirtschafteter Almhütten aufgewendet. Ziel ist es, mehr Gäste auch außerhalb der Hauptsaison nach Kärnten zu bringen und gleichzeitig Einheimischen im Herbst ein größeres Freizeitangebot zu bieten. „Mit geöffneten Hütten, guten Wanderangeboten sowie dem passenden Schlechtwetterprogramm schaffen wir ideale Voraussetzungen dafür“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, auf dessen Initiative hin die Herbst- und Almhüttenoffensive 2023 ins Leben gerufen wurde.