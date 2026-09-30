Insolvenz trifft Hotel- und Gastronomiebetrieb in Heiligenblut

Über einen Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb in Heiligenblut am Großglockner wurde am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Passiva von rund 176.500 Euro stehen im Raum.

Über das Vermögen der Kärntnerhof GmbH mit Sitz in Heiligenblut am Großglockner wurde am Mittwoch, dem 30. September 2026, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der Kreditschutzverband KSV1870 bekannt. Gegenstand des Unternehmens war ein Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb. Nach Angaben des KSV1870 sind von der Insolvenz rund 15 Gläubiger betroffen. Aktuell werden keine Dienstnehmer im Betrieb beschäftigt. Die Passiva belaufen sich laut KSV1870 auf rund 176.500 Euro, welchen Aktiva von etwa 63.000 Euro gegenüberstehen.

Das sind die Ursachen laut Schuldnerangaben

Wie der KSV1870 mitteilt, gaben die Verantwortlichen als wesentlichen Auslöser für die wirtschaftliche Krise das Scheitern vertraglicher Vereinbarungen mit der Key One Betriebs GmbH bezüglich des Frühstücks- und Unterpachtbetriebs an. Zudem seien erhebliche zustehende Forderungen aus erbrachten Frühstücks- und Verpflegungsleistungen sowie Mitarbeiterbewirtungen aus den Jahren 2025 und 2026 nicht beziehungsweise nicht fristgerecht abgerechnet oder beglichen worden. Die daraus resultierenden Zahlungsausfälle führten laut Schuldnerangaben zu einer akuten Zahlungsunfähigkeit, wodurch laufende Aufwendungen für Betriebskosten, Abgaben und Löhne nicht mehr gedeckt werden konnten. Eine operative Tätigkeit übt das Unternehmen bereits seit Juli 2026 nicht mehr aus.