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Bild auf 5min.at zeigt die Bademantel-Party
Am 2. Oktober steigt die Bademantel-Party im Kärntner Badehaus direkt am Klopeiner See.
St. Kanzian
30/09/2026
Toll:

Bademantel an, Alltag aus – Party am Klopeiner See

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, verwandelt sich das Kärntner Badehaus am Klopeiner See wieder in eine außergewöhnliche Partylocation im Bademantel.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)
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Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, heißt es im Kärntner Badehaus direkt am Ufer des Klopeiner Sees wieder: Reinschlüpfen in den Bademantel und ab auf die Tanzfläche! Von 18 bis 23 Uhr verbindet die beliebte Bademantel-Party entspannte Wellnessstunden mit ausgelassener Feierlaune, Live-Musik und Kulinarik.

Spezial-Aufgüsse: Von Klangschalen bis Gin-Tonic

Das absolute Highlight des Abends ist das neu zusammengestellte Aufgussprogramm. Gleich vier erfahrene Saunameister – Gerald Lipitz, Gunter Scheck, Charly Falke und Stefan Krainz – sorgen in den Saunakabinen für ein abwechslungsreiches Programm:

  • Entspannende „Asia Experience“ mit wohltuenden Klangschalen
  • Erfrischendes Programm „Hot Wind & Cool Ice“
  • Der intensive „Klopeiner See-Beißer“
  • Show-Aufguss „Fluch der Karibik“ (in zwei Teilen)
  • Ein exklusiver Gin-Tonic-Aufguss als flüssiges Highlight

Live-Musik mit VolXpower

Für die passende Partystimmung im Badehaus sorgt die Band VolXpower live vor Ort. Horst Jernej und sein Team vom Restaurant Seerose verwöhnen die Gäste den gesamten Abend über mit kulinarischen Spezialitäten und ausgewählten Getränken. Das Ticket ist als All-Inclusive-Paket angelegt: Eintritt in den gesamten Wellnessbereich, Aufgussprogramm, Live-Musik, Verpflegung sowie Bademantel (oder Saunakilt) und Flip-Flops sind im Preis enthalten.

Bild auf 5min.at zeigt Volxpower
©zVg
VolXpower sorgt am Klopeiner See für den passenden Soundtrack zwischen Sauna und Wellness.

Alles auf einem Blick:

  • Termin: Freitag, 2. Oktober 2026 (Einlass ab 17.30 Uhr | Programm: 18 bis 23 Uhr)

  • Ort: Kärntner Badehaus, St. Kanzian am Klopeiner See

  • Tickets: All-inclusive um 119 Euro (Saisonkartenbesitzer erhalten minus 20 Prozent Ermäßigung)

  • Infos & Buchung: Online unter www.suedkaernten.at

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