Bademantel an, Alltag aus – Party am Klopeiner See

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, verwandelt sich das Kärntner Badehaus am Klopeiner See wieder in eine außergewöhnliche Partylocation im Bademantel.

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, heißt es im Kärntner Badehaus direkt am Ufer des Klopeiner Sees wieder: Reinschlüpfen in den Bademantel und ab auf die Tanzfläche! Von 18 bis 23 Uhr verbindet die beliebte Bademantel-Party entspannte Wellnessstunden mit ausgelassener Feierlaune, Live-Musik und Kulinarik.

Spezial-Aufgüsse: Von Klangschalen bis Gin-Tonic

Das absolute Highlight des Abends ist das neu zusammengestellte Aufgussprogramm. Gleich vier erfahrene Saunameister – Gerald Lipitz, Gunter Scheck, Charly Falke und Stefan Krainz – sorgen in den Saunakabinen für ein abwechslungsreiches Programm:

Entspannende „Asia Experience“ mit wohltuenden Klangschalen

mit wohltuenden Klangschalen Erfrischendes Programm „Hot Wind & Cool Ice“

Der intensive „Klopeiner See-Beißer“

Show-Aufguss „Fluch der Karibik“ (in zwei Teilen)

(in zwei Teilen) Ein exklusiver Gin-Tonic-Aufguss als flüssiges Highlight

Live-Musik mit VolXpower

Für die passende Partystimmung im Badehaus sorgt die Band VolXpower live vor Ort. Horst Jernej und sein Team vom Restaurant Seerose verwöhnen die Gäste den gesamten Abend über mit kulinarischen Spezialitäten und ausgewählten Getränken. Das Ticket ist als All-Inclusive-Paket angelegt: Eintritt in den gesamten Wellnessbereich, Aufgussprogramm, Live-Musik, Verpflegung sowie Bademantel (oder Saunakilt) und Flip-Flops sind im Preis enthalten.

©zVg VolXpower sorgt am Klopeiner See für den passenden Soundtrack zwischen Sauna und Wellness.