Bakterien nachgewiesen: Nächste Kärntner Gemeinde muss ihr Wasser abkochen

Wichtige Information für die Gemeinde Ossiach: Bei routinemäßigen Trinkwasserproben wurden E.-Coli-Bakterien nachgewiesen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, das Wasser vor der Nutzung abzukochen.

Wichtige Warnung für alle Haushalte und Wasserbezieher in der Gemeinde Ossiach: Im Zuge von routinemäßigen Trinkwasseruntersuchungen wurden bei mehreren Proben mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt. Unter anderem wurden E.-Coli-Bakterien nachgewiesen. Ursache für die Verunreinigung dürften die starken Niederschläge sein, wodurch die natürliche Filterwirkung des Bodens vorübergehend nicht ausreichte. Die Gemeinde rund um Bürgermeister Gernot Prinz hat umgehend Schutzmaßnahmen eingeleitet.

Das gilt jetzt für Bewohner in Ossiach

Bis auf Weiteres gilt im gesamten Gemeindegebiet ein vorsorgliches Abkochgebot:

Trinkwasser & Speisen: Wasser, das zum Trinken, Kochen, Zähneputzen oder zur Zubereitung von Speisen/Getränken genutzt wird, muss vor der Verwendung mindestens 3 Minuten sprudelnd abgekocht werden.

Wasser, das zum Trinken, Kochen, Zähneputzen oder zur Zubereitung von Speisen/Getränken genutzt wird, muss vor der Verwendung mindestens 3 Minuten sprudelnd abgekocht werden. Körperpflege: Für die normale Körperpflege und Reinigung kann das Leitungswasser grundsätzlich weiter verwendet werden, es sollte jedoch nicht verschluckt werden.

Ursachenbekämpfung & Reinigung laufen

Der Wassermeister der Gemeinde führt bereits gründliche Reinigungs- und Spülmaßnahmen an den betroffenen Hochbehältern durch. Im Anschluss werden umgehend neue Kontrollproben genommen. Das Abkochgebot bleibt so lange aufrecht, bis die einwandfreie Trinkwasserqualität durch die Laborergebnisse wieder bestätigt werden kann.