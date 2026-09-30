Immer mehr Kärntner von Armut betroffen

Immer mehr Menschen kämpfen mit den stark steigenden Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel.

Immer mehr Menschen kämpfen mit den stark steigenden Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel.

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Im Rahmen der 17. Sozialen Dialog Konferenz im Gemeindezentrum Klagenfurt-St. Ruprecht diskutierten Vertreter von über 40 Sozialorganisationen über Wege aus der Not. Laut Sozialministerischen Daten sind aktuell rund 111.000 Menschen in Kärnten von Armut betroffen oder bedroht.

Klagenfurter Sozialpreis für das Armutsnetzwerk

Als Anerkennung für drei Jahrzehnte unermüdlichen Einsatz zeichnete die Stadt Klagenfurt den Verein mit dem Klagenfurter Sozialpreis aus. Bürgermeister und Sozialreferent Christian Scheider sowie Vizebürgermeister Ronald Rabitsch überreichten die Auszeichnung an Obmann Christian Eile und Stellvertreterin Lisa Fian. „30 Jahre bedeuten Erfahrung darin, hinzusehen, wenn Menschen Unterstützung brauchen, und gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, würdigte Scheider. Soziale Sicherheit entstehe dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen.

©SK/Just Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, Obmann Christian Eile, Obmann-Stellvertreterin Lisa Fian, Bürgermeister Christian Scheider und Stadträtin DI Constance Mochar bei der 30-Jahr-Feier des Kärntner Armutsnetzwerkes im Gemeindezentrum St. Ruprecht.

Politische Reaktionen: Dringlichkeitsanträge im Landtag

Die Zahlen riefen die Kärntner Politik auf den Plan, die für die anstehende Landtagssitzung Dringlichkeitsanträge ankündigte:

Team Kärnten fordert Heizkosten-Hilfe

Parteichef Gerhard Köfer kündigte einen Dringlichkeitsantrag für die morgige Landtagssitzung an und fordert eine stärkere Heizkostenunterstützung vor dem Winter. „Steigende Lebenshaltungskosten sind ein Problem, dem endlich entschlossen begegnet werden muss. Kein Kärntner soll frieren“, so Köfer.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Parteichef Gerhard Köfer.

FPÖ kritisiert „Untätigkeit“ der Regierung

FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer wirft der rot-schwarzen Landes- und Bundesregierung Versagen vor. Mit einem eigenen Dringlichkeitsantrag will die FPÖ unter anderem die Abschaffung der CO2-Steuer, die Halbierung der Mineralölsteuer, gesenkte Stromkosten und die Nutzung heimischen Gases durchsetzen. „Die Kärntner Bevölkerung braucht Taten und keine leeren Versprechen“, erklärt Angerer.

©5 Minuten Am Foto: FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer.

NEOS fordern schlankeres Land und Gebühren-Stopp

NEOS-Landessprecher Janos Juvan sieht das Problem auch bei den Abgaben der öffentlichen Hand: „Kanal, Wasser, Müll: Die Gemeindegebühren machen einen erklecklichen Teil der Wohnkosten aus und dienen vielerorts längst dazu, aufgeblähte Strukturen zu finanzieren. Land und Gemeinden müssen endlich schlanker werden, statt immer neue Belastungen zu beschließen. Es ist höchste Zeit, dass den Menschen wieder mehr von ihrem erarbeiteten Gehalt bleibt.“