Rund um Weltmädchentag: Kärnten startet große Aktionswoche

Zeichen für Chancengleichheit und Selbstbestimmung: Vom 5. bis 9. Oktober 2026 findet in Klagenfurt und Villach die Kärntner Aktionswoche rund um den Internationalen Mädchentag statt.

Rund um den Internationalen Mädchentag am 11. Oktober steht Kärnten ganz im Zeichen der Mädchenstärkung. Von Montag, 5. Oktober, bis Freitag, 9. Oktober 2026, erwartet Mädchen, Frauen, Lehrkräfte und Interessierte in Klagenfurt und Villach ein buntes Programm voller Workshops, Beratung und Mitmach-Aktionen. Umgesetzt wird die Aktionswoche von der Organisation EqualiZ – Gemeinsam vielfältig im Auftrag des Landes Kärnten.

Stereotypen aufbrechen und Selbstwert stärken

Mädchen und Frauen sind nach wie vor geschlechtsspezifischen Benachteiligungen und Rollenklischees ausgesetzt, die oft schon früh die Berufswahl prägen. „Als Land Kärnten haben wir daher gemeinsam mit Expertinnen Projekte ins Leben gerufen, die altersgerecht informieren, sensibilisieren und stärken. Die Aktionswoche gibt einen Einblick in das vielseitige Angebot“, betont Frauen- und Gleichstellungsreferentin Marika Lagger-Pöllinger. Martina Gabriel, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes, verweist zudem auf das kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratungsangebot in allen Kärntner Bezirken, das im Rahmen der Aktionswoche weiter sichtbar gemacht werden soll.

Das Angebot erstreckt sich über zahlreiche Lebensbereiche:

Workshops & Kurse: Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Selbstwert und geschlechterreflektierte Orientierung.

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Selbstwert und geschlechterreflektierte Orientierung. Medien & Technik: Digital-Workshops wie „Upload: the real me“ sowie MINT-Angebote für Mädchen.

Digital-Workshops wie „Upload: the real me“ sowie MINT-Angebote für Mädchen. Gemeinschaft & Haltung: Queer*treff für Erwachsene und Teilnahme an der StoP-Demo („Stadt ohne Partnergewalt“).

Highlights zum Abschluss: Gratis-Kino im Stadtkino Villach

Einen besonderen Höhepunkt bildet am Freitag, dem 9. Oktober, der 3. Mädchenfilmtag im Stadtkino Villach. Gezeigt wird der Erfolgsfilm „Kick it like Beckham“. Der Eintritt sowie eine Portion Popcorn sind für die Besucherinnen kostenlos. Für Teilnehmerinnen aus Klagenfurt wird sogar eine gemeinsame Anreise organisiert.