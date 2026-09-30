Premiere in Kärnten: Erste Kinder-Tierschutzkonferenz startet

Große Premiere im Schuljahr 2026/27: Das Land Kärnten veranstaltet erstmals eine Kinder-Tierschutzkonferenz. Gesucht werden vier Schulklassen der 5. bis 8. Schulstufe, die ihre Ideen der Politik präsentieren wollen.

Anlässlich des bevorstehenden Welttierschutztags am 4. Oktober setzt das Land Kärnten ein starkes Zeichen für die Jugend: Erstmals findet im Schuljahr 2026/27 eine Kärntner Kinder-Tierschutzkonferenz statt. In Kooperation mit der Bildungsdirektion und dem Verein „Tierschutz macht Schule“ werden ab sofort vier Schulklassen der Sekundarstufe 1 (Mittelschule oder AHS-Unterstufe, ca. 10 bis 14 Jahre) gesucht. Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler setzen sich im Laufe des Schuljahres intensiv mit den Themen Heim- oder Nutztiere auseinander und erarbeiten eigene Ideen und Forderungen.

Exkursion, Profi-Wissen und Präsentation vor der Politik

„Tierschutz beginnt mit Wissen und mit dem Verständnis dafür, dass Tiere Bedürfnisse haben. Gleichzeitig sollen Kinder erleben, dass ihre Meinung zählt und sie sich in politische Diskussionen einbringen können“, betont Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner. Vier Schulklassen haben die Chance, ihre Ideen direkt der Politik zu präsentieren.. Die vier Teilnahmeklassen profitieren von einem umfangreichen Paket:

Kostenlose Arbeitsunterlagen und fachliche Begleitung durch Expertinnen

und fachliche Begleitung durch Expertinnen Eine kostenlose Exkursion , um Tierschutz hautnah in der Praxis zu erleben

, um Tierschutz hautnah in der Praxis zu erleben Öffentliche Präsentation: Im Sommersemester 2027 stellen die Kinder ihre Projekte bei der großen Konferenz vor und diskutieren direkt mit Fachleuten und der Landespolitik.

©LPD Kärnten/Vouk Am Foto: Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner.

„First come, first served“

Interessierte Lehrkräfte sollten nicht zögern: Die vier Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis spätestens 31. Oktober 2026. Im November starten die gemeinsamen Vorbereitungen.