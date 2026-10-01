Bis zu 23 Grad: Sonniger Oktober-Auftakt in Kärnten

Ein goldener Start in den Oktober: Nachdem sich Nebel und Hochnebel am Vormittag auflösen, wird es in ganz Kärnten sonnig und mild mit Höchstwerten von bis zu 23 Grad.

Der Oktober startet in Kärnten von seiner freundlichen Seite, berichtet die GeoSphere Austria: Am Donnerstag lösen sich flache Nebelfelder in Unterkärnten rasch auf. Auch im Westen bricht die hochnebelartige Bewölkung am Vormittag auf, sodass es „zu Mittag im ganzen Land sonnig“ ist. Später am Tag ziehen lediglich einige dünne Wolkenfelder durch, „welche den Sonnenschein etwas trüben“. Es bleibt durchwegs trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad, tagsüber klettern die Werte auf milde 18 bis 23 Grad.

So wird das Wetter auf den Bergen

Der Tag startet in den östlichen Gebirgsgruppen sowie im Hochgebirge im Westen „strahlend sonnig“. Unterhalb von rund 2.700 Metern bricht die hochnebelartige Bewölkung in Oberkärnten allmählich auf. Während im Osten nur wenige Quellwolken entstehen und die Gipfel frei bleiben, können Hangnebelbänke die Sicht am Nachmittag teils noch etwas einschränken. Bei leichtem Südwind bleibt es auch in der Höhe mild: In 2.000 Metern Höhe hat es nachmittags um die 10 Grad, in 3.000 Metern werden 6 Grad erreicht.