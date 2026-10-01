Verdächtiger Lichtschein in der Nacht: Polizeistreife erwischt zwei Männer

Taschenlampenlicht und verdächtige Geräusche machten Polizisten in Wolfsberg aufmerksam. In einem leerstehenden Gebäude erwischten sie zwei Männer – bei einem folgte eine weitere Überraschung.

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wolfsberg: Zwei Männer wurden in der Nacht auf Donnerstag in einem leerstehenden Gebäude im Ortsteil St. Stefan entdeckt.

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wolfsberg: Zwei Männer wurden in der Nacht auf Donnerstag in einem leerstehenden Gebäude im Ortsteil St. Stefan entdeckt.

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wolfsberg: Zwei Männer wurden in der Nacht auf Donnerstag in einem leerstehenden Gebäude im Ortsteil St. Stefan entdeckt. Aufmerksam wurden die Beamten durch Taschenlampenlicht und verdächtige Geräusche. Bei den weiteren Ermittlungen kam noch ein Alkoholdelikt ans Licht.

Polizisten bemerkten Männer in leerstehenden Gebäude

Gegen 1.20 Uhr waren Polizisten im Rahmen ihres Streifendienstes unterwegs, als ihnen Lichtschein von Taschenlampen und Geräusche aus einem leerstehenden Objekt auffielen. Daraufhin nahmen die Beamten das Grundstück genauer unter die Lupe.

Über Kellerschacht ins Gebäude gelangt

Bei der anschließenden Durchsuchung trafen die Polizisten auf zwei Männer im Alter von 44 und 35 Jahren. Das Duo wurde beim Verlassen des Gebäudes angetroffen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die beiden zuvor über einen Kellerschacht in das leerstehende Objekt eingestiegen. Gestohlen wurde laut Polizei offenbar nichts. Gegenstände aus dem Gebäude sollen die Männer nicht mitgenommen haben.

Mann war schwer alkoholisiert

Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden Männer mit einem Pkw zum Gebäude gekommen waren. Am Steuer soll der 35-Jährige gesessen haben. Bei ihm bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein durchgeführter Alkomattest ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung. Daraufhin wurde dem 35-Jährigen der Führerschein abgenommen.