In „Scharf’s Deli“ am Wolfsberger Weiherplatz werden keine Gäste mehr bewirtet: Das Lokal in der Innenstadt hat geschlossen. Lange leer bleiben sollen die rund 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten allerdings nicht.

Aus für „Scharf’s Deli“ am Weiherplatz in Wolfsberg: Es ist „chiuso“, wie ein Schild auf dem Schaufenster der Café/Bar verrät. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurde der bestehende Mietvertrag zwischen dem Betreiber Michael Scharf und dem Vermieter Ingo Uckermann vorzeitig, aber einvernehmlich beendet. Formell läuft dieser noch bis Ende Oktober, anschließend steht das Lokal für eine Neuvermietung zur Verfügung.

Michael Scharf bleibt Gastronom

Scharf nennt „wirtschaftliche Gründe“ und den „hohen Personalaufwand“ als Ursache für die Schließung, so die Kleine Zeitung. Er wolle sich jedoch nicht vollständig aus der Gastronomie zurückziehen, was genau geplant ist, verrät er derzeit aber nicht.

Nachfolger gesucht

Aber wie geht es nun mit dem Geschäftslokal weiter? Uckermann ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger, präferieren würde er, dass jemand die bestehende Einrichtung übernimmt und ein Lokal aufsperrt. Das ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, auch andere Nutzungskonzepte sind denkbar. Wer Interesse an den frei werdenden Räumlichkeiten hat, kann sich direkt beim Vermieter unter 0664/411 45 35 melden.