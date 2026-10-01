Kärntner Landtag baut Barrieren ab – und setzt dabei auf „echte Menschen“

Wer die Debatten im Kärntner Landtag online verfolgt, wird ab heute eine Neuerung bemerken: Erstmals werden die Sitzungen live in Gebärdensprache übersetzt – und zwar von Menschen statt von digitalen Avataren.

Wer die Sitzungen des Kärntner Landtags im Livestream verfolgt, bekommt ab heute (1. Oktober) ein neues Angebot: Die Debatten werden erstmals live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) übersetzt. Damit sollen die Sitzungen für gehörlose Menschen besser zugänglich werden. Für die Übersetzung stehen laut SPÖ Kärnten ab sofort zwei Personen zur Verfügung. Im Livestream wird die Gebärdensprachübersetzung über ein Bild-im-Bild-System eingeblendet.

Menschen statt digitaler Avatare

Bewusst habe man sich gegen eine Softwarelösung mit digitalen Avataren und für menschliche Dolmetscher entschieden, erklärt Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ): „Es geht schließlich nicht nur um den Inhalt des Gesagten, sondern auch um den Transport von Stimmung, Betonung und Emotion. Nicht nur, was gesagt wird ist Teil des politischen Diskurses, sondern auch wie es gesagt wird.“ Auch SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller begrüßt die Neuerung und bezeichnet sie als weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit. Er erklärt: „Die Politik muss verständlich sein.“ Die Live-Übersetzung startet mit der heutigen Sitzung des Kärntner Landtags.