Der Bub weinte bitterlich – dann kam Clown Guido ins Zimmer

Ein 4-Jähriger weint bei der Behandlung bitterlich. Dann sieht er "Clown Guido" und beginnt zu lachen. Seit über 30 Jahren erlebt der Kärntner solche Momente. Nun sucht sein Team Verstärkung – aber lustig sein allein reicht nicht.

Seit über 30 Jahren ist Christian Moser mittlerweile mit roter Nase in Kärntner Krankenhäusern unterwegs. Er gehört unter seinem Künstlernamen „Clown Guido“ zu den Rote-Nasen-Clowns der ersten Stunde in Kärnten und ist heute regionaler künstlerischer Leiter für Kärnten und Osttirol. In all diesen Jahren hat er viel erlebt.

Von „Weltuntergangsstimmung“ zum lachenden Kind

Eine Begegnung mit einem vierjährigen Buben auf einer Ambulanz ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Ich höre ein Kind schreien und weinen. Weltuntergangsstimmung“, erinnert sich Moser. Er folgte den Geräuschen und kam in einen Behandlungsraum. Dort saß der Vierjährige auf dem Schoß seines Papas. Gerade war ihm ein Verband abgenommen worden. Dann sah der Bub den Clown. „Als mich der Vierjährige erblickte, verwandelte sich das schreiende, weinende Kind in ein lachendes Kind“, erzählt Moser gegenüber 5 Minuten. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Sobald der Bub wieder zum Verbandwechsel blickte, begann er erneut zu weinen. Schaute er zu Moser, lachte er wieder. „Und das ging fünf Minuten hin und her.“ Dabei hatte Moser gar nicht versucht, den Vierjährigen mit einem besonderen Programm abzulenken. „Ich habe nichts gemacht. Bin nur gestanden und habe geschaut“, schildert er.

©ROTE NASEN Christian Moser bringt als „Clown Guido“ Freude in dunkle Momente.

„Wir kreieren magische Momente“

Solche Situationen gehören zum Berufsalltag eines Gesundheitsclowns. Die Roten Nasen besuchen Menschen dort, wo die Umstände oft alles andere als lustig sind und haben sich ein großes Ziel gesetzt. „Wir kreieren mittels Clownerie magische Momente und menschliche Begegnungen in einem sehr sensiblen Arbeitsfeld. Wir spielen hauptsächlich für kranke und leidende Menschen“, beschreibt Moser seine Arbeit. Dabei müssen sich die Clowns immer auf die jeweilige Situation einstellen. Ein Krankenzimmer ist schließlich keine Bühne mit einem Publikum, das eigens für eine Vorstellung gekommen ist. „Wir arbeiten nicht auf der Theaterbühne, sondern im Krankenzimmer oder auf der Intensivstation“, fasst Moser zusammen.

Ein guter Clown muss auch zuhören und wahrnehmen können

Wer bei den Roten Nasen arbeitet, muss deshalb nicht nur lustig sein. Für Moser braucht es vor allem Kreativität, Offenheit und Neugier, aber auch Empathie und psychische Stabilität. Ein Gesundheitsclown müsse für die Emotionen seines Gegenübers empfänglich sein und gleichzeitig mit den besonderen Bedingungen im Krankenhaus umgehen können. Meist sind die Roten Nasen außerdem zu zweit unterwegs. „Wir spielen hauptsächlich im Duo“, erklärt Moser. Auch das Zusammenspiel mit dem Kollegen gehört deshalb wesentlich zur Arbeit.

©ROTE NASEN Die Rote-Nasen-Clowns suchen Verstärkung in Kärnten und Osttirol.

Rote Nasen suchen Verstärkung in Kärnten und Osttirol

Nun sucht das Team neue Gesundheitsclowns für Kärnten und Osttirol. Bewerber sollten eine Ausbildung im darstellenden Bereich oder fundierte praktische Erfahrung in theatralen beziehungsweise performativen Kunstformen mitbringen. Gefragt sind außerdem unter anderem Kreativität, Musikalität, soziale Kompetenz, Empathie, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Die anschließende Ausbildung umfasst 560 Stunden. Angeboten wird eine Teilzeitanstellung mit mindestens 20 Wochenstunden. Der Audition-Workshop findet von 3. bis 6. November in Klagenfurt statt. Bewerbungsschluss ist bereits am 5. Oktober, Bewerbungen mit künstlerischem Lebenslauf, Foto und Motivationsschreiben können an jobs@rotenasen.at geschickt werden.