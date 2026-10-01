Lehramtsstudium wird kürzer: Das ändert sich ab sofort in Kärnten

Lehrer werden soll künftig schneller gehen: Mit dem neuen Studienjahr wird die Ausbildung für die Sekundarstufe um ein Jahr verkürzt. Gleichzeitig meldet die PH Kärnten einen kräftigen Anstieg bei den Studierendenzahlen.

In das neue Studienjahr 2026/27 startet die PH Kärnten mit neuen Studienangeboten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

In das neue Studienjahr 2026/27 startet die PH Kärnten mit neuen Studienangeboten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Immer mehr Menschen studieren an der Pädagogischen Hochschule Kärnten: Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Studierenden in den Bachelor- und Masterstudien von 665 auf mittlerweile 1.127 gestiegen. Das entspricht einem Plus von rund 70 Prozent. Zum Start des neuen Studienjahres gibt es außerdem einige Änderungen bei der Lehrerausbildung.

Immer mehr wollen Lehramt studieren

Besonders deutlich zeigt sich der Zuwachs beim Lehramt für die Primarstufe. Hier beginnen heuer 174 Studierende ihre Ausbildung – 120 im Bachelor- und 54 im Masterstudium. Seit dem Studienjahr 2021/22 ist die Zahl der Studierenden in diesem Bereich laut PH um rund 88 Prozent gestiegen. Auch bei der Sekundarstufe Berufsbildung gibt es deutlich mehr Studierende: Ihre Zahl erhöhte sich innerhalb von fünf Jahren von 46 auf 120.

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Lehramtsstudium wird um ein Jahr kürzer

Mit 1. Oktober startet auch in Kärnten das neue Lehramtsstudium für die Sekundarstufe Allgemeinbildung. Wer künftig etwa an einer Mittelschule, AHS oder berufsbildenden mittleren und höheren Schule unterrichten möchte, absolviert zunächst ein sechssemestriges Bachelorstudium und anschließend ein viersemestriges Masterstudium. Bisher dauerte allein das Bachelorstudium acht Semester. Die gesamte Ausbildung verkürzt sich damit um ein Jahr. Neu ist außerdem ein Praxissemester im fünften Semester. Verpflichtend vorgesehen sind auch die Schwerpunkte „Deutsch als Zweitsprache und Sprachliche Bildung“ sowie „Inklusive Pädagogik“.

Neue Weiterbildungen für Lehrer

Auch für bereits im Beruf stehende Pädagogen erweitert die PH Kärnten ihr Angebot. Neue Fort- und Weiterbildungen beschäftigen sich unter anderem mit datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung, Leseförderung und sprachlicher Bildung. Daneben werden sogenannte Microcredentials angeboten – kompakte berufsbegleitende Lerneinheiten. Themen sind beispielsweise Finanz-, Demokratie- und Persönlichkeitsbildung.