Neuer Zahnarzt übernimmt Kassenordination in Althofen

Nach mehr als 18 Jahren als Kassenarzt in St. Andrä zieht es Gerfried Klimbacher zurück in die Nähe seiner Heimat: Er übernimmt eine Zahnarztordination in Althofen. Sein Vorgänger bleibt dort weiterhin tätig.

Für Patienten der Zahnarztordination von Michael Solar in Althofen gibt es ab Oktober eine Veränderung: Solar hat seinen Kassenvertrag mit 30. September zurückgelegt. Die Ordination bleibt aber bestehen. Ab 5. Oktober übernimmt Gerfried Klimbacher die Kassenstelle und führt die Praxis in den bisherigen Räumlichkeiten weiter. Solar wird sich aber noch nicht zur Gänze zurückziehen: Für seine bisherigen Patienten wird er weiterhin an ein bis zwei halben Tagen pro Woche in der Ordination tätig sein. Auch die bisherigen Mitarbeiterinnen bleiben Teil des Teams.

Behandlungsspektrum bleibt bestehen

Trotz Wechsel soll das bisherige Angebot erhalten bleiben. Dazu zählen unter anderem Prophylaxe und Mundhygiene, Kronen, Brücken und Prothetik sowie chirurgische Eingriffe, die Entfernung von Weisheitszähnen und Implantate. Neben Kassenleistungen werden auch Privatleistungen angeboten. Klimbacher möchte zusätzliche Schwerpunkte auf Prophylaxe und ästhetische Zahnversorgung legen.

Familiäre Gründe für Umzug

Klimbacher hat in Wien studiert und betreibt seit mehr als 18 Jahren eine Kassenordination in St. Andrä im Lavanttal. Der Wechsel nach Althofen habe auch persönliche Gründe: „Der Schritt nach Althofen war immer schon geplant und ist bedingt durch die Nähe zu meiner Heimat am Längsee und den familiären Bezug zu Althofen“, erklärt Klimbacher.