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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt das bunte Herbstlaub um den Silbersee in Villach.
Trotz der dichter werdenden Schleierwolken am Nachmittag bleibt es in Kärnten trocken.
Kärnten
01/10/2026
Prognose

Freitag bringt mildes Wetter: Kärnten stehen bis zu 21 Grad bevor

Der Freitag bringt Kärnten noch einmal viel Sonnenschein und milde Temperaturen von bis zu 21 Grad. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her jedoch einige Wolken auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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„Am Freitag lösen sich regionale Frühnebelfelder wieder rasch auf, ein weiterer sonniger und trockener Tag steht uns in Kärnten bevor“, betonen die Experten der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf drängen allerdings von Westen her einige Wolken in hohen Schichten herein. Diese können den Sonnenschein vor allem in den westlichen Landesteilen am Nachmittag länger trüben. Die Temperaturen erreichen angenehm milde Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad.

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