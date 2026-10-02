Über 1.000 Meter am Hinterrad: Kärntner stellt neuen Weltrekord auf

Zu einem besonderen Weltrekordversuch ließ sich der Radsportler Stefan Müller Mitte September hinreißen. Der Kärntner fuhr über 1.000 Meter weit auf dem Hinterrad seines E-Bikes - ohne ein einziges Mal zu treten.

„Es hat einfach alles gepasst; die Straße, das richtige Gefälle, Wind und Wetter“, berichtet der regionale Mountainbike-Profi Stefan Müller gegenüber 5 Minuten. Mit insgesamt 1.022 Metern hat er damit wohl den offiziellen Guinness-Weltrekord für den längsten Fahrrad-Manual (das Fahren auf dem Hinterrad ohne zu treten) geknackt. Diesen hält bislang Dawid Piwowarczyk mit einer Distanz von 823,60 Metern.

1.000-Meter-Marke geknackt

Was nach einem kurzen Moment aussieht, braucht allerdings meisterhafte Balance, Körperbeherrschung, Ausdauer und jede Menge Training. „Für mich als Profi, der jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert ist, war das einfach genial und eine irrsinnige Freude als erstes über die 1.000 Meter zu kommen […]“, so Müller abschließend.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 06:54 Uhr aktualisiert