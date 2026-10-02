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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Parkcafé in Wolfsberg.
Das Parkcafé im Wolfsberger Stadtpark steht vor einem Betreiber-Wechsel.
Wolfsberg
02/10/2026
Ausschreibung läuft

Neuer Pächter für Parkcafe in Wolfsberg gesucht

Neues Leben für das Parkcafé: Die Stadtgemeinde Wolfsberg sucht ab sofort einen Nachfolger für das Gastro-Lokal im hiesigen Stadtpark. Bewerbungen können bis zum 5. November 2026 eingereicht werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Wie nun bekannt wurde, sucht die Stadtgemeinde Wolfsberg einen neuen Pächter für das Parkcafé im Stadtpark. „Zur Vermietung gelangt eine Fläche des Grundstücks 28/1, KG Reding, inklusive der vorhandenen Toilettenanlage. Die bestehende Schirmbar samt Inventar ist vom künftigen Betreiber abzulösen“, heißt es in der öffentlichen Ausschreibung. Ziel ist es, den Betrieb möglichst nahtlos fortzuführen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste im Parkcafé in Wolfsberg.
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Das Parkcafé in Wolfsberg wird neu verpachtet.

Bewerbungsschluss am 5. November

Auskünfte zu Mietpreis, Laufzeit und Pachtbeginn erteilt die Abteilung Wohnungsamt/Liegenschaft der Stadtgemeinde Wolfsberg. Interessierte Unternehmer können sich bis zum 5. November 2026 für die Nachfolge bewerben. Einzureichen ist ein detailliertes Betriebskonzept, welches die Ausrichtung des Gastronomiebetriebes erklärt. Die Stadtgemeinde sichtet und vergleicht infolgedessen alle eingereichten Vorschläge, bevor die finale Entscheidung über die Vergabe fällt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das Parkcafé in Wolfsberg.
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Für die Bewerbung ist ein Betriebskonzept vorzulegen.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 07:49 Uhr aktualisiert
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