Drei Wölfe im Bezirk Hermagor erlegt

Im Bezirk Hermagor wurden in den vergangenen drei Monaten insgesamt drei Schadwölfe geschossen. Das zeigt der aktuelle Quartalsbericht des Landes Kärnten. Zudem gab es 17 Vergrämungen nahe Wohngebieten.

Der aktuelle Quartalsbericht des Landes zeigt die Entwicklung des Wolfsgeschehens zwischen 1. Juli und 30. September 2026 in Kärnten. Im Bezirk Hermagor wurden in diesem Zeitraum drei Schadwölfe entnommen, welche Nutztiere gerissen, verletzt oder unmittelbar angegriffen hatten. Dem standen 17 Entnahmemöglichkeiten gegenüber.

15 Wölfe erlegt

„31 Nutztierrisse durch Wölfe wurden im dritten Quartal durch Sachverständige sowie durch DNA-Ergebnisse bestätigt“, heißt es weiters. Auch mussten 17 Mal Risikowölfe aus einem Siedlungsgebiet vergrämt werden. Insgesamt wurden 2026 bisher 15 Wölfe gesetzeskonform erlegt. Seit Inkrafttreten der Wolfsverordnung gab es 278 Abschussmöglichkeiten, 45 Entnahmen und knapp 840 Vergrämungen. „Wir gehen in Kärnten weiterhin den Weg eines aktiven, rechtlich fundierten Wolfsmanagements mit gezielten Entnahmen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Jagdreferent.

Drei bis vier Rudel werden in Kärnten vermutet

Das Land stützt sich dabei auf ein Monitoring durch Rissananalysen, Losungssammlungen und Wildkameras. Experten gehen aktuell von drei bis vier Rudeln aus. Die Genetik belegt vor allem Vorkommen der alpenländischen und dinarischen Subpopulationen, die sich in einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Gruber fordert daher grenzüberschreitende Maßnahmen: „Der Schutzstatus des Wolfs wurde von der EU-Kommission gesenkt. Die Praxis in unseren Nachbarländern, aus denen die Wölfe zu uns kommen, muss sich dem anpassen.“ Der Wolf befindet sich mittlerweile im selben Anhang der FFH-Richtlinie wie Gämse oder Baummarder.