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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Blick von der Millstätter Alm auf den Bezirk Spittal an der Drau und den Millstätter See.
Meteorologen versprechen ein sonniges Wochenende.
Kärnten
02/10/2026
Über 20 Grad
#goodnews

Altweibersommer: Kärnten steht ein sonniges Wochenende bevor

Das sonnige Wetter hält in Kärnten auch am Wochenende an: Der Altweibersommer sorgt weiterhin für wolkenlose Verhältnisse mit Temperaturen leicht oberhalb der 20-Grad-Marke.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)
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Tolle Neuigkeiten aus der Wetterzentrale: Die Meteorologen der Geosphere Austria versprechen für dieses Wochenende in ganz Kärnten strahlenden Sonnenschein und milde Temperaturen. Nachdem sich die lokalen Frühnebelfelder aufgelöst haben, zeigt sich der Himmel am Samstag meist fetzblau – stellenweise sogar vollkommen wolkenlos. Mit Höchstwerten um oder knapp über der 20-Grad-Marke bleibt es für diese Jahreszeit außergewöhnlich warm.

Sonntag bringt ebenfalls Kaiserwetter

Auch der Sonntag steht dem in nichts nach. Am Morgen gibt es nur vereinzelt Nebel, bevor tagsüber erneut die Sonne dominiert. Wolken zeigen sich kaum, während die Temperaturen stabil bei etwa 20 Grad verharren. Besonders Wanderfans kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten, denn die Geosphere Austria kündigt ausgezeichnetes Bergwetter an. Von früh bis spät herrscht auf den Gipfeln freie Sicht unter meist wolkenlosem Himmel.

Wie verbringst du dieses sonnige Wochenende?

Draußen in der Natur (Wandern, Radfahren, Spazieren)
Im Garten oder auf dem Balkon beim Entspannen
Bei Ausflügen mit Familie oder Freunden
Ich muss leider arbeiten
Gemütlich zu Hause auf der Couch

Wetterwechsel im Anmarsch?

Erst zum Wochenstart deutet sich eine Wetteränderung an. Der Montag bringt vorübergehend dichtere Wolkenfelder mit sich, wodurch sich die Sonne nur noch zeitweise durchsetzt. Am Nachmittag sind zudem einzelne Regenschauer möglich, die Höchstwerte erreichen aber weiterhin bis zu 20 Grad.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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