Pokemon-Sammelfieber: Lange Warteschlangen vor Spielwaren-Geschäften

Ein weiterer Schwung des Pokémon-Jubiläumssets steht seit dem heutigen Freitag im Handel bereit. Der Ansturm ist groß. 5 Minuten-Leser berichten von langen Warteschlangen vor den Geschäften.

Pokémon feiert sein 30-jähriges Jubiläum, nachdem am 27. Februar 1996 die erste Generation erschienen ist. Anlässlich dieses Ereignisses kommt das exklusive Set „30 Jahre“ (international „30th Celebration“) auf den Markt. Bereits der Verkaufsstart am 16. September sorgte für lange Warteschlangen – unter anderem in Klagenfurt und Villach. 5 Minuten berichtete.

Weiterer Ansturm auf Pokémon-Produkte

Am heutigen Freitag, dem 2. Oktober 2026, startet nun die zweite Produktwelle. Mit diesem Release kommen Artikel wie Mini-Tins, Booster-Bundles und weitere Sammelobjekte in den Handel. Der Andrang bei den Geschäften ist erneut gewaltig. „Die ersten waren schon um 7 Uhr da“, berichtete ein 5 Minuten-Leser, der selbst vor der Spielzeug-Filiale „Smyths Toys“ in Villach wartete. „Der Ansturm auf Pokémon ist immer noch immens!“

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert